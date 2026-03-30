Irán acusa a EU de planear un ataque terrestre mientras busca públicamente el diálogo

Las advertencias iraníes llegaron al cumplirse un mes del conflicto que ha dejado miles de muertos y provocado la mayor disrupción energética global de la que se tenga registro.

Teherán aseguró que está preparado para responder a una eventual operación terrestre estadounidense, acusando a Washington de enviar mensajes contradictorios: hablar de diálogo en público mientras, en privado, afina planes militares.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, afirmó que el país espera un ataque por tierra: “Nuestros misiles están listos... esperamos a las tropas estadounidenses para castigarlas y castigar a sus socios regionales”.

Las tensiones aumentaron tras declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sostuvo que la isla iraní de Kharg —su principal terminal petrolera— “podría tomarse muy fácilmente”. Aun así, reconoció avances en contactos indirectos con Teherán mediante mediadores paquistaníes.

Washington afina planes militares mientras llega más personal a la región

Funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post reconocieron que el Pentágono se prepara para semanas de operaciones en territorio iraní.

No se trataría de una invasión masiva, sino de incursiones focalizadas de fuerzas especiales e infantería. Entre las opciones contempladas figuran:

Captura temporal de la isla de Kharg.Ataques a posiciones costeras que amenazan el flujo marítimo en el estrecho de Ormuz.Refuerzo adicional de hasta 10.000 efectivos y una campaña aérea ampliada, según reportes de Axios y el Wall Street Journal.

La Casa Blanca, sin embargo, mantiene un discurso oscilante entre la desescalada y la amenaza militar. La secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que los planes buscan dar “flexibilidad” y no implican una decisión definitiva de Trump.

Progresos diplomáticos limitados y nuevas intervenciones regionales

Mientras tanto, los esfuerzos por abrir una vía negociada avanzan lentamente. Pakistán, convertido en un posible mediador, reunió a Arabia Saudita, Turquía y Egipto y anunció que en los próximos días acogerá conversaciones entre Washington y Teherán, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado.

Estados Unidos propuso recientemente un plan de alto el fuego de 15 puntos, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz y restricciones al programa nuclear iraní. Teherán lo rechazó y envió alternativas a través del gobierno paquistaní.

Al mismo tiempo, nuevos actores se sumaron a la confrontación: los hutíes de Yemen, aliados de Irán, lanzaron sus primeros misiles contra Israel desde el inicio de la guerra. Su intervención amenaza el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde circula cerca del 12% del petróleo mundial, lo que podría detonar un impacto económico aún mayor y reactivar tensiones entre Arabia Saudí y Yemen.

Expansión del conflicto: ataques en Irán, Israel y Líbano

Israel sostuvo su ofensiva aérea contra infraestructura militar iraní, golpeando depósitos y centros de producción. Medios estatales iraníes reportaron cinco muertos y la destrucción de embarcaciones en Bandar-e-Khamir, así como daños en un edificio de la cadena Al Araby en Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ampliar la operación en el sur del Líbano para “neutralizar definitivamente” la amenaza de Hezbolá. Más de 1.100 personas han muerto en territorio libanés desde el inicio de la guerra.

La misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) confirmó la muerte de un casco azul y la herida grave de otro por la explosión de un proyectil de origen aún no identificado.

En territorio israelí, un misil iraní provocó un incendio en la zona industrial de Neot Hovav, cerca de Beersheba. Las FDI señalaron que el impacto pudo deberse a metralla. El hospital Soroka atendió a seis personas con lesiones leves.

Críticas internacionales y consecuencias en aumento

Imágenes divulgadas el domingo mostraron un avión de mando estadounidense destruido en Arabia Saudí, incidente que días antes dejó una docena de militares heridos.

En un mensaje percibido como crítica a Washington, el papa León XIII dijo que Dios “ignora las oraciones de los líderes con las manos manchadas de sangre”, aludiendo a recientes declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había pedido “violencia sin piedad” contra los enemigos.

Trump insistió en que el conflicto ya generó un “cambio de régimen” en Irán debido al número de líderes iraníes muertos, aunque aseguró que espera un acuerdo con Teherán.