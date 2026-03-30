¿Qué significa la entrada de los hutíes en la guerra de Irán para el conflicto y la región en general?

El grupo, profundamente hostil a Israel y alineado con Irán, controla desde 2014 amplias zonas del país, incluida la capital.

La posibilidad de que los hutíes de Yemen retomen ataques contra buques en el Mar Rojo coincide con uno de los momentos más delicados para la seguridad marítima mundial.

Su capacidad para utilizar drones, misiles y embarcaciones rápidas hace que el estrecho de Bab al-Mandeb —una vía vital para el comercio global— permanezca en permanente vulnerabilidad.

Aunque los hutíes jamás han combatido abiertamente en nombre de Teherán, informes de la ONU confirman que buena parte de su arsenal proviene de Irán.

Sin embargo, la verdadera interrogante es si, en esta nueva fase de tensión, los hutíes planean limitarse a lanzar misiles hacia Israel o si volverán a utilizar su posición estratégica para interrumpir el tránsito marítimo, tal como Irán ha hecho en el estrecho de Ormuz.

Un escenario de doble bloqueo con efectos devastadores

El cierre simultáneo de Ormuz y Bab al-Mandeb tendría consecuencias profundas: encarecimiento del transporte marítimo, incremento del precio del petróleo y un impacto directo en una economía global ya debilitada.

“La política de un Estado reside en su geografía”, escribió Napoleón, y hoy esa geografía vuelve a definir el tablero político del Medio Oriente.

Un alto el fuego frágil y motivado por la diplomacia nuclear

La relativa calma registrada desde mayo de 2025 se originó en un alto el fuego entre Estados Unidos y los hutíes, mediado por Omán. Washington logró reducir significativamente la capacidad de lanzamiento hutí mediante ataques selectivos, lo que empujó al grupo a aceptar una tregua limitada.

Irán también presionó para evitar una escalada que interfiriera con sus negociaciones nucleares con Estados Unidos en la primavera de 2025.

Los hutíes excluyeron explícitamente a Israel del alto el fuego, aunque en octubre de 2025 redujeron sus hostilidades tras el acuerdo provisional entre Israel y Hamás.

Incluso después del ataque conjunto israelo-estadounidense contra Irán durante la guerra de 12 días del año pasado, el movimiento yemení optó por no involucrarse de lleno.

Los intereses saudíes y las nuevas dinámicas internas de Yemen

La cautela hutí no responde solo a las prioridades iraníes. Arabia Saudita, que ahora domina la configuración política del Yemen del sur, busca estabilidad para consolidar al nuevo gobierno sureño al que respalda económicamente.

Riad ha logrado neutralizar —al menos de forma temporal— al movimiento separatista del Consejo de Transición del Sur (CTS), mientras que los Emiratos Árabes Unidos, antes aliados del CTS, se han retirado del escenario.

Pese a su disolución formal, el CTS conserva presencia e influencia y espera que fracase el proyecto saudí. Con múltiples frentes potenciales abiertos, Riad difícilmente puede asumir un conflicto adicional con los hutíes, por lo que no se descarta que intente llegar a acuerdos discretos con ellos para evitar una escalada en el Mar Rojo.

Para los hutíes, esa situación abre una oportunidad: aspirar a recibir parte de los recursos que Arabia Saudita está inyectando al sur, a cambio de mantener contenidas sus operaciones tanto en tierra como en el Mar Rojo.

Entre la presión externa y su principal fuente de poder

Aun así, su verdadero peso en la región proviene de su capacidad para interrumpir la navegación, más que de lanzar misiles hacia Israel. Las principales navieras, como Maersk, apenas reanudaron de forma parcial el tránsito por el Mar Rojo tras meses de evitarlo y recurrir a la costosa ruta por el Cabo de Buena Esperanza. Cualquier nueva interrupción podría revertir esos avances.

Farea Al-Muslimi, analista de Chatham House, advierte que una escalada prolongada tendría efectos inmediatos: aumento de costos logísticos, presión sobre los precios del petróleo y un deterioro adicional del frágil equilibrio económico global.

Yemen, aún más lejos de la paz

Cuando parecía que Yemen podía iniciar un lento camino hacia la estabilidad, el riesgo de una nueva implicación hutí en una guerra regional vuelve a oscurecer cualquier perspectiva.

El enviado especial de la ONU, Hans Grundberg, alertó que una escalada “amenaza con arrastrar a Yemen a la guerra regional, dificultar la resolución del conflicto y prolongar el sufrimiento de la población”.

No es la primera vez que lo dice. Y, con la geopolítica endureciéndose en torno al Mar Rojo, difícilmente será la última.