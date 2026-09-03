Irán ataca Kuwait en represalia por bombardeos de EEUU y otras noticias de Oriente Medio

Irán disparó contra Kuwait el jueves mientras sigue adelante con las represalias por los bombardeos de Estados Unidos a principios de semana.

Las sirenas se activaron en Kuwait a primera hora del jueves y las defensas antiaéreas interceptaron ataques con misiles y drones durante una “flagrante agresión iraní”, dijo el Ministerio de Defensa del país en X.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques con drones ucranianos causaron caos en Rusia durante todo el verano, así trastocaron la vida de sus ciudadanos

Esto ocurrió después de que Bahrein y Jordania, aliados de Estados Unidos, afirmaron que sus sistemas de defensa aérea también habían interceptado varios ataques aéreos iraníes el miércoles.

Los combates entre Estados Unidos e Irán se han intensificado esta semana después de que Washington atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, alegando que Teherán planeaba utilizarlos para disparar minas hacia la vía crucial navegable.

ARRESTO POR ATAQUES A PALESTINOS

Las autoridades arrestaron a un colono israelí por su presunto papel en un ataque a una casa palestina en la ocupada Cisjordania, explicó la policía de Israel en un comunicado el jueves.

La nota no identificó al sospechoso, pero dijo que estaba detenido para ser interrogado y que la policía solicitaría prorrogar su arresto.

Se cree que el hombre, de 19 años, participó en un incidente violento en la aldea palestina de Qusra el sábado, en el que colonos arrojaron piedras y se atrincheraron dentro de la casa de uno de los residentes. La policía indició que estaba trabajando con la agencia de seguridad interna para investigar el incidente y localizar y detener a más sospechosos.

El arresto se produjo tras semanas de incursiones de colonos israelíes en Qusra, al sur de la ciudad palestina de Nablus. Los colonos organizaron un asedio a varias viviendas palestinas, incluyendo una propiedad de un palestino-estadounidense de Ohio. Sus acciones recibieron la condena del embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por otro lado, los dolientes asistieron el jueves al funeral de dos palestinos, de 16 y 19 años, que fueron asesinados por fuerzas israelíes la noche anterior en la ocupada Cisjordania.

Las tropas israelíes les dispararon mientras acompañaban a colonos a la aldea de Al-Mughayyir. Amin Abu Aliya, un funcionario local, contó la agencia noticiosa palestina Wafa que colonos y soldados israelíes entraron en el poblado, atacaron dos casas y robaron ovejas. Los residentes confrontaron a los colonos y el ejército respondió disparando contra ellos.

De acuerdo con la versión ofrecida por el ejército, los residentes les arrojaron piedras pero ningún soldado resultó herido. El incidente estaba siendo revisado, agregó negándose a comentar la decisión de usar fuerza letal.