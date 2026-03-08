Trump dice que el próximo líder iraní necesitará su aprobación para durar en el cargo

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es “no tener que volver atrás cada 10 años”.

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un “buen líder” y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de “apoderarse de todo Oriente Medio”.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó este domingo que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita.

En una entrevista concedida al programa ‘Meet the Press’ de la cadena estadounidense NBC, Araghchi salió al paso de las especulaciones tras los informes de medios iraníes que sugieren que la Asamblea de Expertos -el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango- se prepara para designar a un sucesor.

Preguntado directamente sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

“Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, señaló Aragchi, quien subrayó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la República Islámica.

Aragchi también respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que Washington debería tener algún grado de participación o influencia en la elección del nuevo líder supremo iraní. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, sentenció.

EU DESCARTA ATAQUES CONTRA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE IRÁN

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán:

“No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes”, afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

Respecto al impacto ambiental de los bombardeos, que según testimonios recogidos por CNN están provocando una situación de “asfixia” en la capital iraní, Wright restó importancia a las consecuencias inmediatas.

TRUMP CALIFICA DE ‘PEQUEÑO FALLO ALZA’ DE GASOLINA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de “pequeño fallo”.

“Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News, al ser preguntado por el impacto económico de la guerra.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % (47 centavos de dólar), situándose en una media de 3.45 dólares por galón.

Trump desvió la atención hacia los logros militares y aseguró que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.