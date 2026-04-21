Trump extenderá alto al fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán

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Internacional
/ 21 abril 2026
    Trump extenderá alto al fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. ALEX BRANDON | AP
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El mandatario de EU afirmó que extenderá el alto hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego —la cual debía expirar el miércoles— hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el líder estadounidense en la red social Truth Social.

Trump justificó su decisión asegurando que el “Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido” y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el “ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-busca-aumentar-gasto-militar-en-drones-y-defensas-que-han-sido-parte-de-la-guerra-con-iran-EE20171140

MANTIENE BLOQUEO EN

A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El presidente afirmó que prorroga el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, mientras espera una “propuesta unificada” de la República Islámica, pero que el ejército estadounidense continuará con el bloqueo de los puertos iraníes.

Añadió que “ha ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por lo tanto extenderá el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra”.

El presidente tomó esta decisión incluso cuando la Casa Blanca ha suspendido el viaje previsto del vicepresidente JD Vance a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, ya que Teherán, al menos por el momento, se resiste a continuar el diálogo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/jd-vance-encabezara-la-delegacion-estadounidense-en-pakistan-si-iran-acepta-dialogar-JF20167259

NEGOCIACIONES IRÁN-EU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Trump decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-busca-un-acuerdo-rapido-pero-iran-se-resiste-NF20167578

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió el presidente. “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, agregó sobre las negociaciones.

Trump advirtió además de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría “los bombardeos” contra la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”.

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