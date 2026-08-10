Mohsen Rezaei, un veterano de la Guardia Revolucionaria, asume el cargo de la seguridad en Irán

TEHERÁN, IRÁN- Mohsen Rezaei, el nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es un excomandante ultraconservador de la Guardia Revolucionaria cuyo nombramiento supone, según analistas, que “el sector más radical del sistema está ganando terreno” en el país persa. Rezaei toma las riendas de órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, en un momento en que aún está en marcha la guerra iniciada hace casi seis meses con bombardeos de Estados Unidos e Israel, que acabaron con la vida de quien ostentaba entonces su cargo, Ali Lariyani. Su nombramiento se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos de países de la región, como Pakistán y Catar, para que Teherán y Washington sellen la paz y se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

Trayectoria de militar de línea dura Rezaei, de 71 años, es una de las figuras más veteranas del aparato militar y político iraní. Llegó a la jefatura de la Guardia Revolucionaria en 1981, con apenas 27 años, y permaneció al frente del cuerpo hasta 1997, dirigiéndolo durante prácticamente toda la guerra entre Irán e Irak (1980-1988). Durante aquellos ocho años, Rezaei se convirtió en uno de los principales responsables militares iraníes y participó en la definición de la estrategia de la República Islámica frente a Irak y sus aliados occidentales. Bajo su mando, la Guardia Revolucionaria pasó de ser una fuerza revolucionaria a convertirse en una estructura militar con un creciente peso en la seguridad, inteligencia y política iraníes. Su larga permanencia al frente de la Guardia consolidó su posición dentro del sistema y le permitió mantener vínculos con distintas estructuras del poder. Tras abandonar el mando militar, Rezaei continuó desempeñando puestos de máxima responsabilidad política: durante más de dos décadas fue secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y posteriormente ocupó la vicepresidencia para Asuntos Económicos, entre 2021 y 2024.

Lo que no logró cumplir fueron sus aspiraciones a la presidencia de Irán sin cumplir, tras haberse presentado sin éxito en tres ocasiones a las elecciones, en 2009, 2013 y 2021. Postura férrea ante EU El perfil militar de Rezaei y su posición frente a Estados Unidos es lo que vuelve a cobrar especial relevancia con su llegada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Rezaei ha defendido históricamente una política de desconfianza hacia Washington y, durante la reciente guerra, ha combinado su defensa de las negociaciones desde una posición de fuerza con duras advertencias contra Estados Unidos. En junio, afirmó que “no permitiremos que Estados Unidos haga exigencias excesivas” y, en otra ocasión, advirtió de que una nueva agresión estadounidense tendría como respuesta “una andanada de misiles y drones”. Su posición no implica, sin embargo, un rechazo absoluto de la vía diplomática, e incluso antes de la guerra dijo que “es mejor elegir la vía de la negociación, pero si comienza una guerra, no habrá alto el fuego”. Ahora, esa posición adquiere especial importancia, ya que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional coordina las principales decisiones iraníes en materia de seguridad, defensa y política exterior y reúne a altos responsables políticos, militares y de seguridad, incluidos tres representantes del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

El peso del organismo en la política exterior quedó reflejado este lunes por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baqaei. “Cualquier negociación que lleve a cabo el Ministerio de Exteriores está bajo la supervisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, afirmó Baqaei. El investigador y analista sobre Irán y Oriente Medio Hamidreza Azizi consideró en X que la elección del militar ultraconservador como secretario del mayor aparato de seguridad “significa que el sector más radical del sistema está ganando terreno”. El regreso del veterano de guerra al núcleo de la seguridad iraní se produjo después de que Jameneí lo designara como uno de sus representantes en el organismo. Aunque el secretario del Consejo es nombrado por el presidente, que también es el jefe del organismo, debe ser elegido también entre uno de los tres representantes directos del líder supremo, quien, para facilitar la salida del cargo del predecesor de Rezaei, Mohammad Baqer Zolgadr, lo nombró como su asesor político. Zolgadr fue secretario del órgano durante solo cuatro meses y medio, tras la muerte en marzo de su antecesor, Lariyani, en ataques estadounidense-israelíes. Ahora, Rezaei deberá desempeñar ese papel en un escenario en el que Irán mantiene contactos indirectos con Estados Unidos, pero insiste en que no habrá negociaciones directas mientras Washington no cumpla sus compromisos. Al mismo tiempo, Teherán negocia con Omán las condiciones para establecer una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz, cuya reapertura está condicionada al cumplimiento de varias exigencias iraníes. Por Aydin Shayegan, Agencia de Noticias EFE.