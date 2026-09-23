Peligra alianza Morena, PT y Verde, por inconformidades para selección de candidatos en 10 estados

En la ecuación no sólo el PT es el inconforme, pues el Partido Verde también tiene sus diferencias, por ejemplo, en San Luis Potosí y Nayarit, donde tiene aspirantes propios y quiere que ellas sean las abanderadas de la coalición.

En al menos 10 estados peligra la alianza Morena , PT y Verde por diferencias en la selección de candidatos o en la repartición de candidaturas y se han manifestado inconformidades en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Chihuahua, Baja California, Nayarit y Quintana Roo.

La diferencia más grande es del PT. Líderes del PT han declarado en los últimos días que se han sentido “maltratados” y poco valorados por Morena en la definición de sus coordinadores en los estados.

La división se hizo evidente la semana pasada, cuando Morena nombró a otros cinco coordinadores sin la presencia de la representación petista.

En Guerrero, Zacatecas y Michoacán, la presión del PT por tener ventaja en los procesos viene de atrás: pidieron expresamente la realización de una encuesta espejo en esos estados por una encuestadora propuesta por ellos.

Según Morena, ni en esa resultaron ganadores los perfiles que ellos propusieron.

En contraste, Reginaldo Sandoval, uno de los líderes del Partido del Trabajo (PT), aseguró que no se tomó en cuenta su petición de la encuesta espejo con la encuestadora que ellos propusieron.

Este martes, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, dijo que en todos los estados donde fue solicitada se realizó la encuesta espejo.

GUERRERO

En el caso de Guerrero, apenas Morena había nombrado a Beatriz Mojica como coordinadora para la Transformación y la Defensa de la Soberanía cuando la alcaldesa con licencia de Acapulco Abelina López la desconoció.

Incluso, vaticinó la muerte electoral de Morena con la designación de Mojica.López no se ha vuelto a pronunciar contra la designación, pero tampoco ha salido a reconocerla.

Ariadna Montiel puntualizó que el miércoles 16 de septiembre se reunió con ella para llamarla a la unidad.

Otro aspirante inconforme en Guerrero es el exdiputado federal Rubén Cayetano García, quien exige a la dirigencia nacional la reposición de la encuesta y acusa falta de transparencia en los resultados.

Morena asegura que a todos los aspirantes se les mostraron los resultados del sondeo en la reunión previa al nombramiento.

ZACATECAS

Morena le otorgó el cargo de coordinadora a la senadora con licencia Verónica Díaz, quien, según la dirigencia estatal del PT se encontraba relegada al tercer lugar de las mediciones previas a la encuesta, por lo que el partido ha decidido congelar temporalmente la coalición en la entidad.

Alfredo Femat, dirigente estatal del PT, ha emitido declaraciones públicas donde deja entrever que han marcado una distancia institucional con Morena y esperarán a que concluya el proceso en los estados donde se renovarán las 17 gubernaturas para realizar una evaluación y definir su ruta.

Según las inconformidades expresadas, el PT en Zacatecas mantiene una postura de expectativa que abarca las definiciones en otras entidades como Baja California Sur, donde también está otra de las cartas fuertes del Partido del Trabajo, pero se ha reprochado que, al menos en el caso de Zacatecas, haya desconfianza en el resultado de las encuestas.

MICHOACÁN

En Michoacán, tras la designación de Carlos Torres Piña como coordinador, la manzana de la discordia es el senador con licencia Raúl Morón Orozco, quien primero dijo reconocer los resultados de las encuestas y luego, en contubernio con el líder estatal del PT, Reginaldo Sandoval, amenazó a Morena con romper la alianza.

Morón Orozco incluso dijo que las líderes de Morena lo han buscado y que no les ha querido contestar las llamadas hasta que defina con sus allegados el paso que dará, al quedar fuera de la candidatura para la elección a gobernador de 2027.

Esta versión fue confirmada ayer mismo por Ariadna Montiel, quien advirtió que no dejará de buscarlo para definir otros apoyos.

BAJA CALIFORNIA

Después de la elección de Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California, se vislumbra una posible ruptura con el PT, cuyo representante estatal, el exgobernador Jaime Bonilla, ya había condicionado la alianza de ambos partidos a que Morena no eligiera a Ramírez.

COLIMA

La ruptura de Morena con el Partido Verde estaba cantada desde junio pasado, cuando el dirigente estatal del PVEM, el senador Virgilio Mendoza, anunció que no participaría en el proceso interno de los guindas para definir la candidatura al gobierno estatal, pues daba por hecho que esa decisión ya estaba tomada y se impondría a la entonces alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosi Bayardo.

La unción de Bayardo como virtual candidata también causó estragos en la relación con el PT, pues su dirigente estatal, Joel Padilla Peña, quien también aspira a estar en la boleta, rechazó el proceso interno de Morena y exigió una encuesta acordada por los tres partidos para nombrar a quien represente a la coalición.

SAN LUIS POTOSÍ

Un estado que no tiene acuerdo con el PVEM es San Luis Potosí, donde desde hace meses dejaron claro que no irán en coalición con Morena por su cláusula antinepotismo y ellos apostarán por la esposa del actual gobernador, la senadora Ruth González, para sostener el triunfo en el estado.

CHIHUAHUA

En Chihuahua, otro estado que no se ha definido, la situación con el PT y el Verde también es complicada, ya que ellos apoyan al alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez, contra la senadora con licencia Andrea Chávez, a quien Morena le ha dado mucha visibilidad.