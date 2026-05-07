Irán impone nuevas normas para control del estrecho de Ormuz

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    Irán impone nuevas normas para control del estrecho de Ormuz
    Al momento la esperanza de que el conflicto pudiera terminar pronto ha impulsado los mercados internacionales. ESPECIAL.

Al mismo tiempo Teherán indicó que está revisando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra

DUBÁI.- Con el objetivo de examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el crucial estrecho de Ormuz, Irán ha creado una agencia gubernamental, esto mientras revisa el acuerdo de paz.

Lo anterior ha generado nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques comerciales atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto.

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De acuerdo al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, la República Islámica estaba revisando los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”.

Cabe destacar que las declaraciones del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios.

Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado pasaron a nuevas amenazas de bombardeos contra Teherán si no acepta el acuerdo. Fue el miércoles que Estados Unidos atacó un buque iraní, poco después de que Trump realizara la amenaza.

Asimismo en días recientes Donadl Trump también suspendió un intento del ejército de Estados Unidos de abrir un paso seguro para barcos comerciales a través del estrecho, argumentando que la pausa ofrecerá más tiempo para llegar a un acuerdo de paz.

Aunque el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril, las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no han logrado avances permanentes.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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