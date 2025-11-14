Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

DUBÁI.- Irán incautó el viernes un petrolero con bandera de las Islas Marshall cuando navegaba por el estrecho de Ormuz, según un funcionario de Estados Unidos.

No obstante, Irán no reconoció de inmediato la captura, que se produjo luego de que Teherán aumentase sus advertencias sobre posibles contraataques tras librar una guerra de 12 días contra Israel en junio.

De acuerdo a lo que se informó, un dron MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos había estado sobrevolando la zona donde se encontró el petrolero durante horas el viernes observando la captura.

Por otro lado, una empresa de seguridad privada, Ambrey, indicó que en el asalto participaron tres pequeñas embarcaciones que se acercaron a Talara.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército de Reino Unido, reconoció por separado el incidente y apuntó que una posible “actividad estatal” obligaba al Talara a virar hacia aguas territoriales iraníes.

Más trade, Columbia Shipmanagement, con sede en Chipre, indicó en un comunicado que había“perdido el contacto”con el petrolero, que transportaba gasóleo con alto contenido de azufre.

Cabe destacar que la Armada culpó a Irán de una serie de ataques a embarcaciones con minas lapa que causaron daños en petroleros en 2019, así como de un letal ataque con drones a un petrolero vinculado a Israel en el que fallaron dos europeos de su tripulación en 2021.

Esos ataques comenzaron después de que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Teherán y las potencias mundiales, durante el primer mandato presidencial.

Por lo anterior, la última incautación importante ocurrió cuando Irán tomó dos petroleros griegos en mayo de 2022 y los retuvo hasta noviembre de ese año.