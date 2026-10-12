Niega Birmex haber erogado 31 mmdp para vacunas

En una carta en respuesta al reportaje de EL UNIVERSAL en el que revela que Birmex entregó un contrato por 31 mil millones de pesos en vacunas contra COVID-19, la institución señaló que se busca adquirir 125 millones de dosis a un precio unitario de 14 dólares, por lo que prevé generar un ahorro aproximado de mil 326 millones de pesos durante cinco años.

Birmex aclaró que la compra de vacunas contra COVID-19 por 31 mil millones de pesos por cinco años es “un monto previsto” en un contrato abierto con Laboratorios Liomont y no una erogación ya hecha por el gobierno federal.Informó que esta inversión busca garantizar el acceso oportuno a vacunas contra esta enfermedad y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

“Los 31 mil millones de pesos corresponden aproximadamente al monto previsto en un contrato abierto plurianual, equivalente a mil 750 millones de dólares y no a una erogación realizada por el gobierno de México”.

“Este tipo de contratación establece montos mínimos y máximos para garantizar el suministro de vacunas durante su vigencia, sin que ello implique el pago anticipado ni la adquisición obligatoria del volumen máximo establecido”.

125 MILLONES DE DOSIS A UN PRECIO UNITARIO DE 14 DLLS

Birmex indicó que las 2.5 millones de cajas contienen 10 frascos multidosis con cinco dosis por frasco, es decir, un total de 50 dosis por caja; por lo tanto, los 2.5 millones de cajas equivalen a 125 millones de dosis de vacunas antiCovid, que forma el volumen previsto en el contrato.

La institución precisó que la contratación establece un precio unitario de 14 dólares por dosis, lo que permite establecer condiciones de adquisición para el periodo contratado y dar mayor certidumbre a la planeación del suministro.

”Conforme a las estimaciones de Birmex, este esquema permitirá generar un ahorro aproximado de mil 326 millones de pesos durante cinco años, en comparación con el escenario de referencia utilizado para evaluar la contratación”.

Birmex aseguró que la adquisición de las vacunas deriva del memorándum de entendimiento suscrito entre la Secretaría de Salud, Birmex, Moderna y Laboratorios Liomont, cuyo fin es asegurar el suministro de vacunas y fortalecer las capacidades nacionales de investigación, desarrollo y producción de biológicos.