Irán lanza amenaza global a sitios turísticos mientras EU despliega fuerzas en Oriente Medio

Pero Teherán ha mostrado que todavía es capaz de realizar ataques que estrangulan los suministros de petróleo y afectan a la economía global, y elevan los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Asimismo por lo que corresponde a Irán, no se sabe cuántos daños han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero o incluso quién estaba realmente al mando del país.

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Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo.

DUBÁI.- Irán amenazó con atacar sitios recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que sigue construyendo misiles mientras que Estados Unidos desplegó tres buques de guerra más y aproximadamente 2 mil 500 marines adicionales en Oriente Medio.

Cabe destacar que Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al gobierno de Irán hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles. No osbtante, ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo y no se vislumbra un final para la guerra.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes ante la guerra en una declaración escrita leída en la televisión iraní con motivo del Nowruz, el Año Nuevo persa.

Jamenei afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaban en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar el derrocamiento del gobierno.

EU DESPLIEGA MILES INFANTES DE MARINA

Miles de infantes de la Marina de Estados Unidos se dirigen hacia Oriente Medio cuando está a punto de cumplirse un mes de la guerra de Irán.

La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia Oriente Medio.

Fue la semana pasada, el diario The Wall Street Journal informó que la Unidad Expedicionaria número 31 y el Grupo Anfibio Trípoli, que se encontraba en Japón, se dirigían a Oriente Medio. El pasado martes, se encontraban cerca de Singapur.

Las unidades expedicionarias de la Marina son fuerzas de respuesta rápida compuestas aproximadamente por 2 mil 200 marines y marineros. Junto con el grupo de ataque anfibio, el número asciende a unos 4 mil 500.

TÁCTICA DE PRESIÓN

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

Un funcionario estadounidense confirmó la mayor acumulación de fuerzas estadounidenses en la región al afirmar que el USS Boxer y otros dos buques de asalto anfibio se han desplegado junto con aproximadamente 2.500 marines. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, sin decir hacia dónde se dirigían.

ATACAN REFINERÍA EN KWAIT

El principal comandante de la OTAN, el general Alexus Grynkewich, confirmó el viernes que la alianza ha retirado a varios cientos de efectivos de Irak y los ha reubicado en Europa.

Se tratan de elementos que formaban parte de la misión de asesoría de seguridad de la OTAN establecida en 2018 para asesorar a funcionarios iraquíes de defensa y seguridad.

La medida se produjo después de una serie de ataques iraníes contra otras tropas en bases británicas, francesas e italianas en el país.

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el enorme yacimiento de gas natural marino de Pars Sur de Irán a principios de esta semana.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron una refinería de petróleo kuwaití a primera hora del viernes, provocando un incendio.

La refinería de Mina Al-Ahmadi, que puede procesar unos 730 mil barriles de petróleo al día, es una de las más grandes de Oriente Medio. Ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní.

Bahrein informó que se desató un incendio cuando la metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí reportó haber derribado varios drones que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban fuego entrante sobre la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el final del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán.

En Irán, mientras tanto, muchos celebraban el Nowruz aun cuando Israel afirmó haber lanzado nuevos ataques y se escucharon explosiones sobre Teherán. El Año Nuevo persa, que coincide con el equinoccio de primavera, es una tradición que se observa en todo el suroeste de Asia y se remonta a miles de años.