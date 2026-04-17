Irán reabre el estrecho de Ormuz, pero EU mantiene bloqueo a barcos y puertos iraníes

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó en X que la crucial vía marítima por la que se envía alrededor del 20% del petróleo mundial estaba ahora totalmente abierta a los buques comerciales, al tiempo que una tregua de 10 días parecía mantenerse en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

Irán anunció el viernes que ha reabierto por completo el estrecho de Ormuz a los buques comerciales, pero el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Estados Unidos, incluido sobre su programa nuclear.

En ese momento, Trump dijo que el bloqueo aplicará una política de “todo o nada” con la esperanza de presionar a Irán para que reabriera el estrecho.

Trump impuso el bloqueo a principios de esta semana luego que Irán restringiera el tráfico a través del estrecho debido a los combates en Líbano, lo que Irán afirmó que era una violación del alto el fuego negociado por Pakistán alcanzado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El presidente estadounidense también afirmó que Irán, con la ayuda de Estados Unidos, está trabajando para eliminar todas las minas marinas en el estrecho.

Trump celebró inicialmente el hecho, publicando en redes sociales que Irán anunció que el estrecho “está totalmente abierto y listo para el paso total”. Pero minutos después, emitió otra publicación diciendo que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos continuará hasta “HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ 100% COMPLETA”.

La decisión de Trump de mantener el bloqueo pese al anuncio de Irán pareció destinada a sostener la presión sobre Teherán en un momento en que el destino del alto el fuego de dos semanas pactado la semana pasada sigue siendo incierto. Las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán el fin de semana pasado fueron inconclusas, ya que ambas naciones diferían sobre el programa nuclear de Irán y otros puntos de fricción.

Tregua en Líbano podría ayudar a esfuerzos de paz entre EU e Irán

Aunque el precio del petróleo bajó ante la esperanza de un acuerdo, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía había advertido que las sacudidas energéticas podrían empeorar si no se reabría el estrecho. Irán cerró la crucial vía marítima poco después que comenzara la guerra.

Una tregua de 10 días parecía mantenerse en Líbano a primera hora del viernes, lo que prometía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah y podría despejar un obstáculo importante para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel que ponga fin a semanas de guerra devastadora.

Pero seguía sin estar claro si el grupo reconocerá un acuerdo en cuya negociación no participó y que dejará que tropas israelíes sigan ocupando una franja del sur de Líbano.

Trump dijo en otra publicación que Estados Unidos “prohíbe” a Israel realizar más ataques contra Líbano y que “ya basta” en la guerra entre Israel y Hezbollah. La Casa Blanca no respondió de momento a una pregunta sobre si la prohibición abarca tanto ataques ofensivos como defensivos.

Celebraciones en Beirut

En la capital libanesa, Beirut, se escucharon ráfagas de tiros cuando los residentes dispararon al aire justo después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua, y familias desplazadas empezaron a regresar hacia el sur del país y los suburbios del sur de la ciudad pese a las advertencias de las autoridades de que no intentaran volver a sus hogares hasta que quede claro si el alto el fuego se respetará.

Un portavoz de los cascos azules de Naciones Unidas desplegados en el sur de Líbano dijo el viernes que no han observado ningún ataque aéreo desde la medianoche, pero acusó al ejército israelí de violar el espacio aéreo y de bombardear con artillería el sur de Líbano. El ejército israelí no realizó comentarios al respecto. Según el acuerdo difundido por el Departamento de Estado estadounidense, Israel puede actuar en defensa propia contra ataques inminentes, pero no puede llevar a cabo operaciones ofensivas contra el sur de Líbano.

Trump celebró el acuerdo como “un día histórico para Líbano”, al tiempo que se mostró confiado en que la guerra con Irán terminará pronto.

“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump en un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

El fin de la guerra de Israel con Hezbollah era una exigencia clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de violar el actual acuerdo de alto el fuego con ataques en Líbano. Israel aseveró que ese acuerdo no abarcaba a Líbano.

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una prórroga del alto el fuego.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Además, 13 soldados estadounidenses han fallecido.

Israel afirma que mantendrá tropas en Líbano

El ministro de Defensa de Israel, el conservador Israel Katz, advirtió el viernes que el país tiene previsto respetar el alto el fuego aunque los intentos de desarmar por completo a Hezbollah en el sur de Líbano “aún no están completos”.

Katz apuntó que Israel mantendrá el control de todos los lugares en que está apostado actualmente, incluida una zona de seguridad que se adentra 10 kilómetros (6 millas) en suelo libanés desde la frontera compartida. Muchas viviendas en la zona serán destruidas y los residentes libaneses no volverán a la zona, agregó.

Antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que aceptó el alto el fuego “para avanzar” los esfuerzos de paz con Líbano y adelantó que las tropas israelíes no se retirarán.

Las fuerzas israelíes han librado intensas batallas con Hezbollah en la zona fronteriza en su avance hacia el sur del país para crear lo que las autoridades han calificado como una “zona de seguridad”.

“Ahí es donde estamos, y no nos vamos a marchar”, declaró.

Hezbollah sostuvo que el pueblo libanés tiene “derecho a resistir” la ocupación israelí de su tierra y que sus acciones “se determinarán en función de cómo se desarrollen los acontecimientos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó que, según el acuerdo, Israel se reserva el derecho de defenderse “en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso”. Pero, por lo demás, Israel “no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluyendo blancos civiles, militares y otros objetivos estatales”.