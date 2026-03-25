Irán rechaza plan de paz de EU y promete continuar operaciones

Trascendió que a grandes rasgos, la propuesta de 15 puntos aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

DUBÁI. — Al considerar las propuestas exageradas, Irán rechazó plan presentado por Estados Unidos para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel.

No obstante, algunos de esos puntos eran innegociables en incluso antes de la guerra como las restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados.

Lo anterior toda vez que Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Según un funcionario de Irán el conflicto terminará en el momento que Irán elija y solo si se cumplen sus condiciones.

Al momento los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo y han avivado temores de una crisis energética global, lo que a su vez ha presionado a Estados Unidos para encontrar una forma de poner fin al bloqueo y calmar los mercados.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump lo ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra en curso.

ISRAEL RESPONDE AL ATAQUE

El ejército israelí informó sobre varios ataques aéreos en Teherán en los cuales incluso alcanzó un centro de desarrollo de submarinos iraní en Isfahán.

Desde que se involucró en la guerra, el grupo ha disparado cohetes contra el norte de Israel las 24 horas del día, cada día, alterando la vida de cientos de miles de personas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.

Kuwait indicó que derribó varios aviones no tripulados, pero la Autoridad General de Aviación Civil reportó que uno alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio que envió una enorme columna de humo al cielo.

IRÁN EL MÁS AFECTADO POR LAS MUERTES

De acuerdo al Ministerio de Salud las muertes en Irán ha superado las mil 500 personas debido a los bombardeos israelíes.

Por su parte Israel dice que 20 personas han muerto en la guerra, incluidos dos soldados en el Líbano. Al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida, así como más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del Golfo Pérsico.

Por su parte, las autoridades sostienen que más de mil personas han muerto en Líbano, donde Israel ha atacado a Hezbollah.

En Irak, donde grupos armados apoyados por Irán también han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, dijo un alto asesor de seguridad, Khalid al-Yaqoubi.