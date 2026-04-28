Irán se encuentra al borde de un daño ‘irreversible’ en sus campos petrolíferos

Según informó Bloomberg, citando imágenes satelitales, se han avistado enormes superpetroleros en la isla de Kharg, un centro estratégico para el transporte de petróleo que controla aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

Irán se está quedando rápidamente sin espacio para almacenar su petróleo, mientras el presidente Trump continúa con su bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, lo que podría provocar daños “irreversibles” a la industria más importante del régimen y motor de su economía.

Pero dado que los petroleros no tienen adónde ir debido al bloqueo estadounidense en el Golfo de Omán, los expertos dicen que es una señal de que el régimen está utilizando los buques como almacenes flotantes.

Irán ha intentado repetidamente hacer pasar sus barcos a través del bloqueo naval estadounidense, pero sus buques son interceptados sistemáticamente, y seis petroleros se han visto obligados a dar la vuelta en los últimos días, según muestran los datos de seguimiento de buques.

El presidente Trump advirtió el domingo que la República Islámica tenía hasta el miércoles antes de que Teherán alcanzara su máxima capacidad, poniendo en riesgo miles de millones de dólares. Irán ha estado produciendo alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día durante la guerra.

“Si los iraníes tienen que paralizar la producción de petróleo y gas por falta de capacidad de almacenamiento, la productividad de los yacimientos petrolíferos sufrirá un daño permanente”, afirmó Derek Reisfield, cofundador de Marketwatch y antiguo consultor de McKinsey.

“El daño será irreversible”, añadió. “La pérdida de capacidad podría ascender fácilmente a medio millón de barriles de producción diaria”.

El proyecto Critical Threats del grupo de expertos American Enterprise Institute también estimó a The Post que Teherán probablemente tiene hasta el 29 de abril antes de que se llenen sus instalaciones de almacenamiento en tierra.

Las estimaciones del AEI fueron corroboradas por Energy Aspects, una firma de análisis de combustibles con sede en el Reino Unido, y por FGE NextantECA, una empresa de asesoría en energía y productos químicos, que afirmó que Irán tenía alrededor de 122 millones de barriles de capacidad de almacenamiento, lo que le daba a Teherán menos de siete semanas antes de tener que cerrar la producción.

Pero el cierre de los yacimientos petrolíferos también conlleva una serie de riesgos para la República Islámica.

Las paradas repentinas y prolongadas en las plantas de producción de petróleo conllevan el riesgo de causar daños permanentes a los yacimientos de combustible y dificultan cada vez más la reanudación de las operaciones y el retorno al mismo nivel de producción que antes.

“Cuando se interrumpe la producción en todo un yacimiento petrolífero, se produce intrusión de agua e inestabilidad química, lo que puede provocar problemas como el hinchazón de la arcilla”, explicó Reisfield.

“Para reactivar la producción, habrá que invertir dinero.”

El viernes, el parlamentario iraní Ahmad Bashesh Ast Ardastani advirtió que el costo de reiniciar la producción en caso de que se cierren los yacimientos petrolíferos supondría una enorme carga para la economía de Teherán, que ya se encuentra en dificultades.

“Debemos hacer algo ante este bloqueo marítimo, porque si nos vemos obligados a cerrar nuestros pozos petrolíferos, necesitaremos miles de millones de dólares para volver a ponerlos en marcha”, dijo, según una traducción de Iran International.

“Cerrar nuestros pozos petrolíferos no es tan sencillo como cerrar un grifo de agua”, añadió.

Homayoun Falakshahi, jefe del equipo de análisis de petróleo crudo de Kpler, afirmó que Irán lleva mucho tiempo sufriendo problemas de falta de inversión y dificultades en la gestión de los yacimientos, lo que deja al régimen con una tasa de recuperación media del 25% cuando las plantas de producción están cerradas.

Si bien Irán históricamente ha lidiado con las interrupciones en las exportaciones rotando las plantas cuya producción se ve reducida, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo “ya está bajo presión, ya que una proporción cada vez mayor de los ingresos petroleros se desvía hacia canales vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que reduce los fondos disponibles para el mantenimiento y la recuperación de la fase inicial”, escribió Falakshahi en un análisis .

Los expertos han señalado que, a medida que Irán se quede sin capacidad de almacenamiento, probablemente recurrirá a su flota para guardar el excedente, y la semana pasada aparecieron pruebas de esta táctica.

El 23 de abril, los rastreadores marítimos informaron que Irán volvió a poner en servicio el buque petrolero de gran tamaño (VLCC) Nasha, que había sido retirado del servicio, en las cercanías de la isla de Kharg.

Trump ha aprovechado la reciente crisis en la producción petrolera de Irán para presionar a la República Islámica a que retome las negociaciones con Estados Unidos, calificando el límite de almacenamiento del domingo como una verdadera cuenta atrás.

“Cuando tienes, ya sabes, enormes cantidades de petróleo fluyendo por tu sistema, si por alguna razón esa línea se cierra porque no puedes seguir cargándola en contenedores o barcos, lo que les ha sucedido —no tienen barcos debido al bloqueo— lo que ocurre es que esa línea explota desde dentro, tanto mecánicamente como en la tierra”, dijo Trump en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News.

“Es algo que sucede cuando simplemente explota. Y dicen que solo les quedan unos tres días antes de que eso ocurra. Y cuando explota, nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede reconstruir como estaba antes.”

Sin embargo, una interrupción en la producción petrolera de Irán también provocaría un aumento vertiginoso de los precios del combustible en el mercado mundial, lo que se sumaría a los 12 millones de barriles diarios que ya se ven afectados por la guerra.