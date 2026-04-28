Trump afirma que Irán está en ‘estado de colapso’ y quiere que se reabra el estrecho de Ormuz

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Internacional
/ 28 abril 2026
    Trump afirma que Irán está en ‘estado de colapso’ y quiere que se reabra el estrecho de Ormuz
    Trump canceló las conversaciones presenciales previstas en Islamabad, Pakistán. AP

Trump ha impuesto un bloqueo generalizado para impedir que los barcos iraníes atraviesen esta crucial vía marítima

Donald Trump alegó el martes que Irán ha admitido estar en un “estado de colapso” bajo la presión de Estados Unidos y que está desesperado por lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

Desde el 13 de abril, Trump ha impuesto un bloqueo generalizado para impedir que los barcos iraníes atraviesen esta crucial vía marítima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-no-se-compromete-a-abandonar-sus-ambiciones-nucleares-AD20322244

«Irán nos acaba de informar que se encuentra en un “estado de colapso”», publicó el presidente en Truth Social .

“Quieren que “abramos el estrecho de Ormuz” lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)”.

Durante el fin de semana, la administración Trump canceló las conversaciones presenciales previstas en Islamabad, Pakistán, después de que el presidente extendiera el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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