Irán trata de salvar su comercio mientras EU amenaza con sancionar a países que no rompan lazos

Una decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender las relaciones comerciales con Irán la semana pasada puso en marcha el más reciente intento de la Casa Blanca de aislar a Teherán hasta forzar su sometimiento. Irán entró en la guerra con su comercio exterior concentrado en un grupo relativamente pequeño de países, lo que le deja ahora menos lugares a los que recurrir.

La economía de Irán , ya tensionada por la alta inflación, años de sanciones occidentales y una guerra que ha reducido drásticamente los ingresos petroleros, se encamina a una mayor inestabilidad mientras Estados Unidos intenta coaccionar a otros países para que pongan fin a todos los tratos financieros con la República Islámica.

El éxito de la estrategia de Estados Unidos dependerá en gran medida de China, el principal comprador de petróleo iraní y su mayor socio comercial. Rusia, otro objetivo de amplias sanciones, tiene su propio conflicto militar y crisis económica y probablemente no pueda ofrecer a Irán mucho apoyo financiero.

Socios regionales como Turquía, Pakistán e Irak mantienen relaciones importantes tanto con Irán como con Estados Unidos, lo que les da motivos para evitar exponerse a las sanciones secundarias que, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aguardan a las naciones que no corten los vínculos económicos con Irán.

“Quienes estén con Estados Unidos cosecharán las recompensas de nuestra alianza”, declaró Bessent el lunes, al detallar el plan. “Quienes se aten al régimen iraní compartirán su aislamiento”.

LOS EMIRATOS SON CRUCIALES PARA LA ECONOMÍA BINACIONAL

A pesar de las sanciones occidentales, Irán intercambió bienes por valor de 125 mil millones de dólares a nivel mundial en 2024, según Trade Data Monitor, una firma privada. Irán no es miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Sin embargo, la mayor parte de su comercio internacional declarado fue con un puñado de socios. Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía suministraron casi tres cuartas partes de las importaciones de mercancías de Irán. Cuatro países —China, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— representaron más de dos tercios de sus exportaciones no petroleras.

Del lado de la oferta, los Emiratos tenían una importancia desproporcionada. Eran la mayor fuente de artículos importados para Irán y una puerta de acceso a canales financieros que ayudaban a las empresas iraníes a realizar y recibir pagos internacionales. Ambos papeles mantuvieron a Irán conectado con la economía global.

Como centro de reexportación, los Emiratos procesaban envíos de proveedores extranjeros reacios a tratar directamente con clientes iraníes.

“Desde la perspectiva de Irán, los Emiratos Árabes Unidos podrán ser reemplazados, pero los iraníes están diciendo abiertamente que no va a ocurrir de la noche a la mañana”, explicó Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute en Washington.

CHINA TIENE UNA RELACIÓN ROBUSTA CON IRÁN

Beijing tiene intereses económicos en el Golfo Pérsico más allá de Irán y, hasta ahora, ha evitado verse arrastrado al conflicto. China compra la abrumadora mayoría del crudo iraní a través de redes comerciales opacas que eluden las sanciones.

Su poder manufacturero y su control férreo sobre suministros de minerales críticos, no obstante, le dan a Beijing más margen que a otros socios para resistir la presión de Estados Unidos, señaló David Lubin, investigador principal en Chatham House. Una acción agresiva contra grandes bancos y empresas chinas podría reavivar las tensiones comerciales mientras el líder chino Xi Jinping se prepara para reunirse con el presidente Donald Trump en Washington el próximo mes.

“No veo a China cooperando de ninguna manera”, indicó Lubin.

China es tanto el mayor mercado de exportación de Irán como un proveedor de piezas y productos esenciales, según datos de la OMC y de Naciones Unidas.

Durante el gobierno de Obama, Beijing sí aceptó reducir las importaciones de energía desde Irán, señaló Daniel Fried, investigador del Atlantic Council y exembajador estadounidense en Polonia.