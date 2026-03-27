Israel advierte que los ataques contra Irán ‘se intensificarán y se extenderán’

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump se encuentra bajo una presión creciente para poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho, una vía marítima estratégica por la que habitualmente se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Israel amenazó el viernes con intensificar y ampliar sus ataques contra Irán, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las conversaciones para poner fin a la guerra iban bien y le dio a Teherán más tiempo para abrir el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, no dio señales de ceder.

Estados Unidos ha ofrecido a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego que incluye la cesión del control del estrecho, pero al mismo tiempo ha ordenado el despliegue de miles de tropas adicionales en la región, posiblemente en preparación para un intento militar de arrebatarle el control de la vía marítima a Irán.

Trump ha dicho que si Irán no reabre el estrecho a todo el tráfico antes del 6 de abril, ordenará la destrucción de las centrales energéticas iraníes.

El jueves afirmó que las conversaciones para poner fin al conflicto iban “muy bien”. Irán sostiene que no participa en ninguna negociación.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Israel y el ejército afirmó que intercepta misiles iraníes a diario. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que Irán «pagará un precio alto y cada vez mayor por este crimen de guerra».

«A pesar de las advertencias, los disparos continúan», dijo Katz. «Por lo tanto, los ataques en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos y zonas que ayudan al régimen a fabricar y operar armas contra ciudadanos israelíes».

El ejército israelí afirmó que sus ataques del viernes tuvieron como objetivo instalaciones “en el corazón de Teherán” donde se fabrican misiles balísticos y otras armas. Añadió que también atacó lanzadores de misiles y depósitos en el oeste de Irán.

Tras un ataque perpetrado antes del amanecer, una columna de humo se elevó sobre Beirut, y el Ministerio de Salud del Líbano informó posteriormente de que dos personas habían muerto.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció que derribó misiles y drones que tenían como objetivo la capital, Riad.

Kuwait declaró que su puerto de Shuwaikh, en la ciudad de Kuwait, y el puerto de Mubarak Al Kabeer, al norte, que se encuentra en construcción como parte de la iniciativa china de la “Franja y la Ruta”, sufrieron “daños materiales” en los ataques.

Al parecer, esta era una de las primeras veces que un proyecto vinculado a China en los estados árabes del Golfo era atacado durante la guerra. China ha seguido comprando petróleo crudo iraní.

Tras el peor día de Wall Street desde que comenzó la guerra, las bolsas asiáticas cayeron en su mayoría el viernes ante las crecientes dudas sobre las posibilidades de desescalada.

Los precios del petróleo volvieron a subir; el crudo Brent, de referencia internacional, se situó en 107 dólares el barril en las operaciones de la mañana, lo que supone un aumento de más del 45% desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero para dar comienzo a la guerra.

El control absoluto que ejerce Irán sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha aumentado la preocupación por una crisis energética mundial y parece formar parte de una estrategia para lograr que Estados Unidos dé marcha atrás desestabilizando la economía mundial.

Un bloque árabe del Golfo Pérsico afirmó el jueves que Irán ha estado cobrando peajes a los barcos para garantizar su paso seguro.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, declaró que Washington entregó a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. La lista propone restringir el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán rechazó la oferta estadounidense y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que incluía reparaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el vital estrecho.

Diplomáticos de varios países han intentado organizar una reunión directa entre enviados estadounidenses e iraníes, posiblemente en Pakistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto declaró el viernes en un comunicado que el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, habló por teléfono con sus homólogos turco y pakistaní como parte de los “intensos esfuerzos” para organizar las conversaciones.

Abdelatty afirmó que esperaban “esfuerzos graduales de desescalada que, en última instancia, condujeran al fin de la guerra”.

Mientras tanto, los buques estadounidenses se acercaban a la región transportando a unos 2.500 infantes de marina, y al menos 1.000 paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada, entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar posiciones clave y aeródromos, recibieron la orden de dirigirse a Oriente Medio.

Según dos diplomáticos de la ONU que hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión no es pública, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una consulta a puerta cerrada sobre Irán el viernes.

Según indicaron, Rusia solicitó la reunión y Estados Unidos, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, la programó.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, afirmó que sus equipos en Irán han informado de que “innumerables viviendas, hospitales y escuelas han resultado dañadas o destruidas”, y que prácticamente todos los barrios de Teherán han sufrido daños.

“Los civiles están pagando el precio más alto por esta guerra; debe terminar”, dijo Egeland en un comunicado.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU informó el viernes que 82.000 edificios civiles en Irán, incluidos hospitales y las viviendas de 180.000 personas, resultaron dañados.

«Si esta guerra continúa, corremos el riesgo de una catástrofe humanitaria mucho mayor», declaró Egeland. «Millones de personas podrían verse obligadas a huir a través de las fronteras, lo que ejercería una presión inmensa sobre una región que ya se encuentra al límite de su capacidad».

Israel desplegó la 162.ª División en el sur del Líbano para apoyar los esfuerzos por proteger sus ciudades fronterizas del norte de los ataques de Hezbolá y erradicar al grupo militante, según informó el ejército.

Dieciocho personas han muerto en Israel, mientras que cuatro soldados israelíes han fallecido en Líbano. Dos soldados israelíes resultaron gravemente heridos el viernes en Líbano durante un “accidente operativo”, según informó el ejército.

Las autoridades informaron que más de 1.100 personas han muerto en el Líbano y más de 1.900 en Irán.

Al menos 13 soldados estadounidenses han muerto, cuatro personas en la Cisjordania ocupada y 20 en los estados árabes del Golfo también han fallecido.

En Irak, donde grupos milicianos apoyados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.