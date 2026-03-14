EU pide a sus ciudadanos dejar Irak e Irán llama a evacuar puertos en Emiratos Árabes Unidos

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

”Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

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Asegura también que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”.

Por este motivo, Estados Unidos “recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”.

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide “mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados”, así como “contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales”.

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También les solicita que eviten “reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses” ya que podría ponerlos en riesgo.

El gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.

El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras.

La petición de salida de Irak a ciudadanos estadounidenses es una más de las consecuencias del ataque estadounidense e israelí a Irán que empezó el pasado 28 de febrero y que acabó con la vida del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

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IRÁN INSITE EN EVACUAR PUERTOS

Irán instó el sábado a la gente a evacuar el puerto más activo de Medio Oriente y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino mientras su guerra con Estados Unidos e Israel entra en su tercera semana.

Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Estados Unidos utilizó “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. Instó a la gente a evacuar esas áreas donde, según dijo, se refugian las fuerzas estadounidenses.

Horas después, no había señales de un ataque contra el puerto Jebel Ali de Dubái, el más activo del Medio Oriente, ni el puerto Khalifa en Abu Dabi. Pero los restos de un dron iraní interceptado que impactaron una instalación petrolera provocaron un incendio en el tercer puerto, en Fujairah.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a MS NOW que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos, Ras Al-Khaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”, calificando esto de peligroso y diciendo que Irán “tratará de tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” en el lugar.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que no tenía respuesta a la afirmación de Irán. Un asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, indicó en redes sociales que el país tiene derecho a defenderse, pero que “aún prioriza la razón y la lógica, y continúa ejerciendo moderación”.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del golfo Pérsico durante la guerra, pero ha dicho que su objetivo eran activos estadounidenses, aun cuando se reportaron impactos o intentos contra objetivos civiles como aeropuertos y campos petroleros.