Israel afirma que el ministro de inteligencia iraní fue ‘eliminado’ en un ataque nocturno

La muerte de Khatib se produce tras las de Ali Larijani, jefe del aparato supremo de seguridad nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. Irán confirmó su fallecimiento.

Israel anunció el miércoles que había matado a un tercer alto cargo iraní en 24 horas, afirmando que sus fuerzas habían “eliminado” al ministro de inteligencia de Teherán , Esmail Khatib, en un ataque nocturno.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a asesinar a cualquier otro alto funcionario iraní que fuera objetivo de los ataques, sin necesidad de aprobación adicional.

«Hoy se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que libramos contra Irán y Hezbolá en el Líbano», declaró Katz durante una evaluación de seguridad, según declaraciones facilitadas por su oficina. «La intensidad de los ataques en Irán está aumentando».

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en su tercera semana, con al menos 2.000 muertos reportados y sin un final claro a la vista. El estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado; los aliados de Estados Unidos se han resistido a las peticiones de Donald Trump para ayudar a reabrir esta vital ruta marítima, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

En una publicación en su red social Truth Social el miércoles, el presidente estadounidense pareció sugerir que Estados Unidos podría “acabar” con Irán y luego dejar la responsabilidad de asegurar el estrecho de Ormuz a los países aliados que dependen de él, un guiño habitual a sus quejas de larga data sobre el reparto de la carga.

«Me pregunto qué pasaría si “acabáramos” con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo utilizan, y no nosotros, se hicieran responsables de la llamada “policía directa”», dijo Trump. «¡Eso pondría en marcha a algunos de nuestros “aliados” que no responden, y rápido!».

Según fuentes israelíes recogidas por medios de comunicación nacionales, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado recabando información que les ha permitido, en las últimas 24 horas, declarar la muerte de tres altos funcionarios iraníes, entre ellos Khatib, que era cercano al nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Khatib fue nombrado ministro de Inteligencia de Irán en agosto de 2021 por el entonces presidente, Ebrahim Raisi. Clérigo con profundas raíces en el aparato de seguridad de la República Islámica, su trayectoria profesional abarcó cargos dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el poder judicial, y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntas operaciones cibernéticas dirigidas contra Washington y sus aliados.

El ejército israelí afirmó que el ministerio de inteligencia dirigido por Khatib era “la principal organización de inteligencia del régimen terrorista iraní, que también desempeñó un papel clave en el apoyo a la represión y las actividades terroristas del régimen”.

El ministerio “posee capacidades de inteligencia avanzadas, supervisando la vigilancia, el espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo, en particular contra el Estado de Israel y los ciudadanos iraníes”, declaró el ejército israelí.

Khatib desempeñó un papel importante en la brutal represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán, añadió el ejército israelí en un comunicado publicado el X.

Su asesinato elimina a otra figura clave del núcleo del aparato político y de seguridad de Irán en un momento de grave crisis, tras las muertes de Larijani —pilar del sistema y la figura de mayor rango asesinada desde Ali Khamenei— y Soleimani, junto con otras figuras paramilitares de alto rango.

En conjunto, los tres asesinatos sugieren que Israel posee información detallada sobre los movimientos de la cúpula iraní dentro de Teherán y que es capaz de actuar en consecuencia, aprovechando el control casi total del espacio aéreo iraní junto con Estados Unidos para atacar con aparente precisión.

Tras la muerte de Larijani y Soleimani, cuyos funerales se celebrarán en Teherán el miércoles, el jefe del ejército iraní amenazó con lanzar una represalia “decisiva y lamentable” y respondió la noche del miércoles con nuevos ataques con misiles y drones contra sus vecinos árabes del Golfo e Israel.

A pesar de los intensos ataques israelíes y estadounidenses contra su infraestructura de misiles, Irán parece conservar la capacidad de lanzar ataques selectivos. El servicio médico israelí informó que dos personas, una pareja de setenta y tantos años, murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv.

Según funcionarios israelíes, la pareja murió a causa de municiones de racimo iraníes, que Teherán ha estado disparando contra Israel desde el inicio de la guerra. Incluso cuando son interceptadas por los sistemas de defensa aérea israelíes, estas armas pueden seguir siendo muy peligrosas: sus submuniciones se dispersan en el aire y pueden caer sobre zonas urbanas, detonando al impactar o permaneciendo sin explotar, lo que supone un riesgo letal mucho después de su interceptación.

Mientras tanto, aviones de guerra israelíes atacaron el centro de Beirut en la madrugada del miércoles, destruyendo bloques de apartamentos en uno de los bombardeos aéreos más intensos contra el corazón de la capital libanesa en décadas. El Ministerio de Salud del Líbano informó que al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en los ataques.

El ejército israelí anunció que pronto comenzaría a atacar los puentes que cruzan el río Litani, en el sur del Líbano, e instó nuevamente a los residentes a huir hacia el norte. Avichay Adraee, portavoz del ejército en árabe, afirmó que los ataques tenían como objetivo impedir que Hezbolá trasladara refuerzos y equipo a las zonas donde operan las fuerzas israelíes. «Para evitar el traslado de refuerzos y armas, las FDI tienen previsto atacar los cruces del río», escribió en X, reiterando los llamamientos anteriores a la población civil para que se trasladara al norte del río Zahrani.