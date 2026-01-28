La ‘gran armada’ de Trump con el portaaviones Abe Lincoln llega cerca de Irán, mientras las amenazas a Teherán aumentan

La “gran armada” del presidente Trump, que incluye un grupo de ataque con portaaviones, llegó cerca de Irán, y el comandante en jefe advirtió a Teherán que llegue a un acuerdo para poner fin a su letal represión contra los manifestantes antirrégimen, según nuevos informes.

Trump elogió el lunes la llegada de las fuerzas estadounidenses y dijo que el caos en Irán pronto se resolverá gracias a su última demostración de fuerza en la región, informó Axios.

TE PUEDE INTERESAR: Marco Rubio advierte que EU está preparado para usar la fuerza si Venezuela no cumple sus demandas

“Tenemos una gran armada junto a Irán. Más grande que Venezuela”, dijo, refiriéndose a las fuerzas en Latinoamérica que capturaron al exdictador Nicolás Maduro.

Ante el despliegue de la “armada” estadounidense frente a Irán y los repetidos informes sobre la disposición de Trump a dejar sobre la mesa una opción de fuerza militar en la región, el presidente dijo que cree genuinamente que Teherán está listo para negociar.

«Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Han llamado en numerosas ocasiones», declaró a Axios. «Quieren hablar».

Las tensiones entre Washington y Teherán se han mantenido altas desde la mortífera represión contra los manifestantes iraníes a principios de este mes, y grupos de derechos humanos advierten que el número de muertos probablemente superará los 5.000.

Irán ha advertido a Trump que se mantenga alejado de los asuntos del país, amenazando con atacar a los soldados estadounidenses en la región si la República Islámica es atacada.

Según se informa, Trump tiene previsto reunirse con su equipo para discutir las opciones militares relacionadas con Irán, después de que el presidente prometiera proteger a quienes protestan contra el régimen autoritario del Estado Islámico a principios de este mes.

Esas opciones se ven mejoradas con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región, informó el Wall Street Journal .

El Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan ingresaron a la zona de responsabilidad del Comando Central el lunes, trayendo consigo cazas a reacción F-35C y F-18 adicionales que pueden apuntar a las profundidades de Irán, según el medio.

El grupo de ataque también puede desplegar los mismos aviones de guerra EA-18 Growler que paralizaron los radares del ejército venezolano y dejaron a Maduro vulnerable a ser capturado.

También hay tres destructores de la Armada actualmente en servicio que son capaces de disparar misiles de crucero Tomahawk, dijo un funcionario de defensa al Journal.

Además del USS Abraham Lincoln, Estados Unidos tiene dos destructores estacionados cerca del Estrecho de Ormuz, así como tres buques de combate en el Golfo Pérsico, según el medio.