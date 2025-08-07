Israel aprueba plan de ocupación militar en Gaza de Benjamin Netanyahu

Internacional
/ 7 agosto 2025
    Israel aprueba plan de ocupación militar en Gaza de Benjamin Netanyahu
    Israel aprueba plan de Netanyahu para ocupar Gaza FOTO: VANGUARDIA

El primer ministro de Israel afirma que la operación militar facilitará la búsqueda de los miembros de Hamás

El 7 de agosto se reportó que el Gabinete de Seguridad de Israel autorizó el plan del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en invadir el territorio de Gaza.

Medios de información han considerado que esta estrategia se suma a las ofensivas militares de Israel contra Palestina y Hamás.

TE PUEDE INTERESAR: A través de videos de rehenes israelíes desnutridos, aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego

La decisión fue tomada en la mañana, hora local de Israel.

Para una entrevista de Fox News, el primer ministro de Israel aseguró que la ocupación permitirá al ejército israelí tener mayor vigilancia y fuerza de erradicación contra los miembros de Hamás.

Guerra
Israel

GAZA

