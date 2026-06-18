Israel invadió más tierras de naciones vecinas desde 2023 que en décadas

Se trata de un área más grande que muchas ciudades importantes —aproximadamente mil kilómetros cuadrados—, e Israel ha afirmado que planea permanecer allí de manera indefinida.

Israel ha tomado el control de extensas franjas de Gaza , Líbano y Siria durante los últimos dos años y medio, lo que supone su mayor expansión de territorios ocupados militarmente en décadas.

Las incautaciones de tierras comenzaron tras el ataque transfronterizo de Hamás en 2023, que encendió guerras en múltiples frentes. El ejército israelí tomó el control de grandes porciones de Gaza como parte de una amplia invasión y, más tarde, se apoderó de partes de Líbano y Siria.

Israel llama a estas zonas “zonas de amortiguamiento” y sostiene que son necesarias para impedir futuros ataques de grupos armados.

En Gaza y Líbano, las incautaciones de tierras por parte de Israel y las advertencias de evacuación han obligado a desplazarse a más de 3 millones de personas, y las tropas han demolido pueblos y barrios, creando grandes zonas despobladas.

Las “zonas de amortiguamiento” —equivalentes a aproximadamente el 5% del área de Israel poco después de su fundación— no son nuevas fronteras, que requieren un acuerdo entre dos países. Pero muchos temen que estos cambios puedan volverse duraderos. Irán ha convertido la retirada de Israel de Líbano en una condición para poner fin a su guerra con Estados Unidos.

Desde su fundación en 1948, Israel nunca ha tenido fronteras claras. Sus límites han cambiado a través de guerras, anexiones, altos al fuego y acuerdos de paz.

A continuación, un análisis más detallado de las expansiones israelíes:

LÍBANO

Israel y Hezbollah han librado múltiples guerras desde que el grupo político-paramilitar libanés, respaldado por Irán, se formó en 1982.

Israel ocupó gran parte del sur de Líbano entre 1982 y 2000, al afirmar que era necesario para proteger a las comunidades del norte de Israel. Tras la retirada israelí en 2000, la ONU trazó una frontera entre ambos países.

Un año de combates entre Israel y Hezbollah terminó con un alto el fuego en octubre de 2024. Esa tregua se derrumbó en marzo, a los pocos días de iniciada la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras ataques con misiles y drones por parte de Hezbollah, Israel lanzó una invasión terrestre en Líbano.

Cuando los combates se detuvieron en abril, Israel indicó que el ejército ocuparía un área de hasta 10 kilómetros de profundidad.

Israel controla ahora 608 kilómetros cuadrados en Líbano, según expertos del Carnegie Middle East Center.

Las advertencias de evacuación han obligado a huir a alrededor de 1.2 millones de libaneses, e Israel ha advertido a los civiles que no regresen.

Hezbollah ha condenado la presencia de Israel dentro de Líbano, y el gobierno libanés ha pedido que Israel se retire.

GAZA

Israel arrebató la Franja de Gaza a Egipto en la guerra de Oriente Medio de 1967. Retiró de manera unilateral a sus tropas y colonos del territorio en 2005.

Dos años después, milicianos de Hamás tomaron el control del territorio, y su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la devastadora guerra en Gaza.

Cuando el alto el fuego en Gaza entró en vigor en octubre de 2025, Israel retiró a sus tropas a una zona delimitada por la llamada “línea amarilla”, lo que le dio el control de poco más de la mitad de la franja.

Casi toda la población de Gaza, más de 2 millones de personas, ha sido hacinada en enormes y miserables ciudades de tiendas de campaña que dependen de la ayuda internacional. El ejército ha arrasado con bulldozers o demolido amplias franjas de la zona, y el área —donde se encuentra la mayor parte de las tierras agrícolas de Gaza— es inaccesible para los palestinos.

Se supone que las fuerzas israelíes deben completar una retirada más amplia en virtud del alto el fuego negociado por Estados Unidos. Pero el diplomático respaldado por Estados Unidos que supervisa la tregua afirma que el avance está estancado por el punto central de discordia: el desarme de Hamás.

Con el proceso de alto el fuego atascado, Israel ha desplazado desde entonces la línea hacia el oeste y ha ampliado su control a más del 60% de Gaza —194 kilómetros cuadrados—, según el grupo de derechos Gisha.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que el control israelí de Gaza aumentará al 70%.

SIRIA

Israel capturó los Altos del Golán a Siria durante la guerra de Oriente Medio de 1967 y posteriormente los anexó, una medida que no es ampliamente reconocida por la comunidad internacional.

Tras la guerra de Oriente Medio de 1973, la ONU creó una zona de amortiguamiento en el sur de Siria junto a los Altos del Golán controlados por Israel, patrullada por una fuerza de la ONU de unos mil 100 soldados.

En diciembre de 2024, tras la sorpresiva caída del presidente sirio Bashar Assad, Israel desplazó a sus tropas a la zona de amortiguamiento de la ONU, al señalar que le preocupaba que los rebeldes sirios pudieran atacar a Israel. También quería interrumpir la capacidad de Irán para introducir armas de contrabando a través de Siria hacia los milicianos de Hezbollah en Líbano.

La ONU y otros críticos sostienen que la incautación de tierras viola un acuerdo de alto el fuego de 1974. No se ha ordenado a los civiles de la zona que evacúen, pero han enfrentado puestos de control y tensión, con enfrentamientos ocasionales entre soldados israelíes y aldeanos.

El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, ha pedido a Israel que se retire del área que, según la ONU, tiene 235 kilómetros cuadrados.

CISJORDANIA

Desde que capturó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967, Israel ha construido bastante más de 100 asentamientos en todo el territorio ocupado.

El gobierno ha aprobado 47 nuevos asentamientos y ha formalizado o ampliado 55 asentamientos existentes desde 2022, según Peace Now.