Israel realiza bombardeos que dejan 7 muertos en sur de Líbano y demuele convento católico

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    Israel realiza bombardeos que dejan 7 muertos en sur de Líbano y demuele convento católico
    Sanaa Khalil, una agricultora siria de 35 años que perdió las dos piernas en un reciente ataque israelí mientras trabajaba en una plantación de bananas. AP

Agresiones armadas se dan a pesar de haberse acordado una tregua temporal desde el 17 de abril

BEIRUT, LIB.- Ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano cobraron la vida de al menos siete personas y causaron varios heridos el sábado, y el ejército israelí demolió partes de un convento católico en una aldea fronteriza, informaron autoridades.

El ejército de Israel emitió el sábado un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano. Tanto el ejército de Israel como el grupo político-paramilitar Hezbollah han mantenido sus ataques pese a la tregua temporal que entró en vigor el 17 de abril.

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En la aldea fronteriza de Yaroun, el ejército de Israel utilizó excavadoras para destruir partes de un convento católico que había estado vacío como resultado de los combates más recientes.

“Lo que escuchamos es que fue destruido con excavadoras”, dijo Gladys Sabbagh, superiora general de las Hermanas Basilianas Salvatorianas. Sabbagh dijo a The Associated Press que el convento incluía una escuela que había estado cerrada desde la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006, así como una clínica que recientemente fue trasladada a la aldea cercana de Rmeich.

Describió el convento como un pequeño complejo que albergaba a sólo dos monjas, que se fueron debido a la guerra. Sabbagh no tenía más detalles, ya que los residentes de Yaroun han sido desplazados.

IGLESIA CATÓLICA CUESTIONA AL EJÉRCITO

El ejército de Israel emitió un comunicado en que afirmó que, al tiempo que el ejército destruía infraestructura de Hezbollah en Yaroun, una casa que no tenía señales religiosas resultó dañada. Añadió que, tan pronto como el ejército supo que estaba vinculada a una iglesia, los soldados “evitaron que se causaran más daños”.

El ejército añadió que Hezbollah utilizó el complejo en el pasado para disparar cohetes hacia Israel en varias ocasiones. Subrayó que el ejército no ataca instituciones religiosas intencionalmente.

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La Iglesia católica en Líbano rechazó las afirmaciones de que el complejo haya sido utilizado con fines militares.

“Estamos en contra de todas las prácticas contra los lugares de culto y las iglesias. Estos son lugares para difundir paz, amor y educación”, dijo el reverendo Abdo Abou Kassm, director del Centro Católico de Información. “Estas no son bases militares”.

La demolición en el convento se produjo días después que imágenes de un soldado israelí blandiendo un hacha contra una estatua caída de Jesús en la cruz, en la aldea del sur de Líbano de Debel, habían provocado una condena generalizada, en Líbano y a nivel internacional.

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