¿Cómo las órdenes de evacuación israelíes trastocan vidas en el sur del Líbano?

LÍBANO- Las advertencias llegan de repente: mensajes de texto que suenan en miles de teléfonos, llamadas automatizadas desde números extraños, mapas difíciles de leer compartidos en redes sociales por un portavoz militar israelí. Algunos mapas abarcan amplias franjas del Líbano; otros muestran edificios específicos. A veces no hay ninguna advertencia antes de los ataques, que han continuado pese a un alto al fuego nominal entre Israel y el grupo Hezbollah.

Las advertencias provocan una carrera para recoger a los niños y a los familiares mayores, y dejan a las familias ante decisiones angustiosas mientras corren hacia los bordes borrosos de los mapas sombreados en rojo. Pueblos enteros se han vaciado, con más de un millón de personas huyendo en el punto álgido de los combates. A diferencia de Israel, Líbano no tiene sirenas antiaéreas ni defensas antimisiles, y no cuenta con refugios antibombas designados. Israel afirma que las advertencias buscan mantener a los civiles fuera de peligro. Sostiene que Hezbollah ha ubicado combatientes, túneles y armas en zonas civiles de todo el sur del Líbano, desde donde ha lanzado cientos de drones y misiles, sin advertencia, hacia el norte de Israel. Expertos en derecho internacional señalan que las advertencias de Israel son inconsistentes y a menudo demasiado amplias y sin un límite claro. También llegan mientras Israel dice que planea ocupar una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros (6 millas) de ancho a lo largo de la frontera e impedir que la gente regrese hasta que se haya eliminado la amenaza de Hezbollah. LAS ALERTAS DESATAN HUIDAS DE PÁNICO La guerra más reciente estalló el 2 de marzo, cuando, tras mantener el fuego contenido desde una tregua de 2024, Hezbollah lanzó una andanada sorpresa de misiles contra el norte de Israel en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel ha publicado 132 alertas en internet desde entonces, incluidas siete que abarcan más de 50 localidades del sur del Líbano desde que la tregua entró en vigor el 17 de abril. Los residentes dicen que las advertencias, dirigidas a objetivos muy concretos, a menudo llegan con poco margen, lo que provoca caos y confusión. Ward Zein al-Din, de 56 años, contó que oyó cómo se rompía el vidrio por la metralla apenas minutos después de que su padre recibiera una llamada del ejército israelí que lo hizo gritar. Desde entonces han huido de su aldea y se han refugiado en una escuela. “No pensé que fuéramos a sobrevivir”, manifestó. Luego están los mapas compartidos en redes sociales por el portavoz militar israelí de habla árabe, el teniente coronel Avichay Adraee, en los que insta a toda la población a reubicarse al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros (20 millas) de la frontera, y en algunos casos incluso más al norte.

Sus advertencias generalizadas también vaciaron los abarrotados suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una fuerte presencia, aunque muchas personas han regresado desde entonces. Grandes cantidades de gente siguen desplazadas en todo el país, incluidas más de 115 mil en refugios colectivos, según el portavoz de Naciones Unidas Stephane Dujarric.

“Se está utilizando una herramienta legal para lograr un desplazamiento forzado”, afirmó Hussein Badreddine, un experto libanés en derecho internacional de la Universidad de Sydney. “Cuando evacúas zonas enteras y mantienes las órdenes sin un límite definido, es ahí cuando la legalidad queda en entredicho”. En respuesta a numerosas preguntas, el ejército israelí indicó que emite advertencias por teléfono, mensajes de texto, transmisiones de radio, redes sociales y panfletos arrojados desde el aire, de acuerdo con los “principios de distinción, proporcionalidad y precauciones factibles” del derecho internacional. ATAQUES SIN ADVERTENCIA No hubo advertencia el 8 de abril, cuando Israel atacó un centenar de objetivos en rápida sucesión, matando a más de 350 personas, incluso en el centro de Beirut. Fue uno de los ataques más mortíferos en la convulsa historia libanesa. El ejército dijo que se esperaba que comandantes y operativos de Hezbollah “estuvieran presentes en muchos de los lugares”. Sigue sin estar claro cuántos miembros de Hezbollah murieron. Más de 100 de los fallecidos eran mujeres y niños. También ha habido advertencias sin ataques. A principios de este mes, Israel advirtió que atacaría el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria, lo que obligó a cerrarlo durante varios días. El ataque nunca se produjo. UNA TEMIDA PUBLICACIÓN NOCTURNA Los bombardeos sacudieron la aldea de Kafr Tebnit cuando estalló la guerra. Adraee publicó en X que los residentes debían trasladarse a “no menos de mil metros (yardas) fuera de la aldea”.