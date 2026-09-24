Israel se enfrenta a la escasez de agua provocada por la destrucción de las plantas de tratamiento de Gaza

Israel se enfrenta a semanas de escasez de agua después de que una proliferación excepcional de algas paralizó gran parte de su capacidad de desalinización, en una crisis que, según los científicos, se desencadenó cuando los ataques israelíes destruyeron gran parte de la infraestructura de aguas residuales de Gaza, provocando un vertido masivo de aguas residuales sin tratar. “La contaminación no reconoce fronteras políticas”, declaró la Asociación Ambiental Zalul, una ONG israelí dedicada a la protección de los mares y las costas del país.

“El vertido de aguas residuales sin tratar procedentes de la Franja de Gaza al mar está contribuyendo al agravamiento de la crisis que afecta a las plantas desalinizadoras israelíes. Estas aguas residuales contienen nutrientes como nitrógeno y fósforo, que alimentan las microalgas y las cianobacterias y pueden intensificar su proliferación”. A pesar del alto al fuego negociado por Estados Unidos el año pasado, Gaza sigue sumida en una grave crisis de agua y saneamiento. El territorio palestino está plagado de roedores y las aguas residuales inundan su costa después de que Israel destruyó sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Justo al otro lado de la frontera, una enorme proliferación de microalgas que se extiende a lo largo de 100 kilómetros ha obstruido los filtros de cinco de las seis principales plantas desalinizadoras de Israel, que estuvieron cerradas durante días y desde entonces han estado funcionando a un nivel reducido. Los expertos afirman que, tras casi tres años de guerra, las consecuencias medioambientales de la destrucción en Gaza están llegando ahora a Israel. «El vertido de aguas residuales sin tratar desde Gaza al mar aumenta los riesgos para la infraestructura de producción de agua de Israel a lo largo de la costa sur del Mediterráneo», declaró Jack Gilron, profesor emérito y experto en desalinización del Instituto Zuckerberg de Investigación del Agua de la Universidad Ben-Gurion. «El incidente actual refuerza la necesidad de prepararse ante las amenazas a una de las principales fuentes de agua potable de Israel». Desde el 7 de octubre de 2023, los bombardeos israelíes han destruido el 90% de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza, según un informe de Médicos Sin Fronteras . Se han realizado ataques directos contra pozos, tuberías de distribución, depósitos y plantas desalinizadoras.

CRISIS HÍDRICA La crisis hídrica de Gaza sigue siendo grave. Antes de la guerra, el 80% del suministro del territorio provenía de un acuífero situado bajo la franja costera, pero ese suministro ahora está contaminado por agua de mar y aguas residuales y no es apto para el consumo humano. La mayor parte del agua potable de Gaza provenía de plantas desalinizadoras y tres oleoductos controlados por la autoridad israelí del agua, pero esos oleoductos fueron cortados al comienzo de la guerra y solo se han reabierto parcialmente. Mientras tanto, las redes de distribución dañadas o destruidas han dejado a gran parte de la población dependiendo de camiones cisterna. Para muchos, esto supone una difícil elección entre beber un vaso de agua extra o reservarlo para lavarse las manos y prevenir enfermedades, siendo la diarrea aguda una de las principales causas de enfermedad. «Transportamos agua en bidones», dijo Nas al-Barawi, de 34 años, madre de cinco hijos y residente de Beit Lahia. «Caminamos cargando pesados recipientes o esperamos durante horas en colas. Gran parte del agua no es potable y los niños sufren infecciones estomacales recurrentes, diarrea y erupciones cutáneas. Las redes de alcantarillado dañadas y las bombas averiadas también han provocado que las aguas residuales fluyan entre las tiendas de campaña y a través de las zonas residenciales».

Omar Shatat, subdirector ejecutivo de la empresa de abastecimiento de agua de los municipios costeros de Gaza, declaró que las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales del territorio estaban fuera de servicio, lo que provocaba que unos 45.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar fluyeran al Mediterráneo cada día. Además, unos 15.000 metros cúbicos de residuos sin tratar se filtran diariamente a las aguas subterráneas desde los pozos de infiltración, especialmente en los campamentos informales de al-Mawasi. “Esta es una situación catastrófica desde el punto de vista medioambiental y de la salud pública”, declaró Shatat. “El mar está gravemente contaminado, y los primeros afectados son los residentes de Gaza y las personas desplazadas, ya que están en contacto directo con las mayores concentraciones de aguas residuales”. Pat Griffiths, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, afirmó que la situación probablemente empeorará con la llegada del invierno. «Los palestinos viven rodeados de aguas residuales. Están por todas partes. Allí comen, allí beben agua, allí caminan», declaró.