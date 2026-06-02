Israel y el Líbano reanudan en Washington su diálogo de paz tras los nuevos ataques

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    Israel y el Líbano reanudan en Washington su diálogo de paz tras los nuevos ataques
    Se trata de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde la celebrada el pasado 14 de abril AP.

Los bombardeos tuvieron lugar pese a los intentos del presidente Donald Trump de lograr una desescalada

WASHINGTON.- Tras los ataques registrados en las últimas horas entre el Ejército israelí y la milicia libanesa Hezbollah, representantes de Israel y del Líbano reanudaron en Washington sus negociaciones de paz.

Fue hoy que se dio a conocer que ataques con drones israelíes en el sur de Líbano se cobraron la vida de 11 personas el martes, entre ellas un hombre junto con su hijo y su hija.

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Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzó decenas de proyectiles y drones hacia soldados israelíes en el sur de Líbano y hacia ciudades y pueblos israelíes en los últimos días, mientras los ataques aéreos de Israel mataron a decenas, entre ellos mujeres y niños, en Líbano. Hezbollah no llevó a cabo ningún ataque contra Israel después del anuncio de Trump.

Lo anterior ocurrió un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Israel y el grupo Hezbollah habían acordado reducir los combates.

Tras los hechos delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, fueron recibidas por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el jefe de gabinete, Dan Holler, para dos días de conversaciones.

Esas conversaciones, en las que no participa Hezbollah, han servido para acordar y extender un alto el fuego vigente desde abril que, sin embargo, ha sido vulnerado recurrentemente por Israel, que dice responder a los ataques de la milicia chií.

Fue el pasado lunes que Trump mantuvo una tensa llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que este ordenara ataques en las afueras de la capital libanesa.

Trump trató así de preservar el alto el fuego en el Líbano y también salvar las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Irán para poner fin a la guerra, después de que Teherán, aliado de Hezbollah, anunciara la suspensión del diálogo en represalia por los ataques israelíes en el Líbano.

Posteriormente, la embajada libanesa en Washington informó en un comunicado de que las autoridades en Beirut habían recibido confirmación de la aprobación por parte de Hezbollah de la propuesta estadounidense para un alto el fuego mutuo con Israel.

No obstante, Netanyahu advirtió en redes sociales de que su postura no había cambiado y que Israel atacaría “objetivos terroristas” en la capital libanesa si Hizbulá no cesa sus ataques.

Por otro lado, trascendió que Irán dejó de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazara con bombardear Beirut mientras combate a la milicia libanesa Hezbollah.

Al momento las hostilidades en curso están profundizando el desplazamiento de la población libanesa. También son un importante punto de fricción en las negociaciones para ampliar un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ya que la República Islámica quiere que cualquier acuerdo de ese tipo ponga fin también a los combates en Líbano.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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