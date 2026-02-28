Israel y Estados Unidos lanzan ofensiva en Irán; líderes afirman que murió el guía supremo Jameneí

Teherán & Jerusalén. Una ofensiva militar coordinada entre Israel y Estados Unidos comenzó en la madrugada del 28 de febrero de 2026, con ataques aéreos y con misiles contra múltiples objetivos dentro de Irán, incluidos sectores señalados por Tel Aviv y Washington como relacionados con su programa nuclear y su aparato de mando militar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que hay “muchas señales” de que el líder supremo iraní, Ayatollah Ali Jameneí, fue asesinado cuando su complejo en Teherán fue impactado en el inicio de los bombardeos.

Netanyahu dijo que también murieron “varios líderes” del programa nuclear iraní, y que la ofensiva continuaría en los días siguientes para debilitar la estructura de mando del régimen. No hay confirmación oficial por parte de Irán del fallecimiento de Jameneí.