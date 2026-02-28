Israel y Estados Unidos lanzan ofensiva en Irán; líderes afirman que murió el guía supremo Jameneí
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La operación militar conjunta Lion’s Roar / Epic Fury golpea objetivos estratégicos de Irán; Netanyahu y altos mandos aseguran que el líder supremo fue eliminado, aunque Teherán no lo ha confirmado.
Teherán & Jerusalén. Una ofensiva militar coordinada entre Israel y Estados Unidos comenzó en la madrugada del 28 de febrero de 2026, con ataques aéreos y con misiles contra múltiples objetivos dentro de Irán, incluidos sectores señalados por Tel Aviv y Washington como relacionados con su programa nuclear y su aparato de mando militar.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que hay “muchas señales” de que el líder supremo iraní, Ayatollah Ali Jameneí, fue asesinado cuando su complejo en Teherán fue impactado en el inicio de los bombardeos.
TE PUEDE INTERESAR: De Venezuela a Irán: estos son los bombardeos ordenados por Trump en su segundo mandato
Netanyahu dijo que también murieron “varios líderes” del programa nuclear iraní, y que la ofensiva continuaría en los días siguientes para debilitar la estructura de mando del régimen. No hay confirmación oficial por parte de Irán del fallecimiento de Jameneí.
Por su parte, el gobierno iraní ha permanecido en silencio respecto a su estado, e incluso funcionarios han señalado que el líder supremo permanece ‘seguro’ aunque no se ha presentado públicamente. Las autoridades de la República Islámica han denunciado la acción como una ‘agresión criminal’, sin aceptar ni rechazar el parte sobre Jameneí.
DETALLES DE LA OPERACIÓN
La ofensiva —denominada Operation Lion’s Roar por Israel y referida en algunos reportes como Epic Fury— tuvo como blancos instalaciones militares, defensas antiaéreas, infraestructura gubernamental y bases de líderes clave.
Explosiones fueron reportadas en Teherán, así como en otras ciudades iraníes importantes. Además de la posible eliminación de Jameneí, organismos de inteligencia israelíes han señalado la muerte de otros altos mandos militares iraníes, incluidos comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras vinculadas con el aparato nuclear según fuentes internacionales.
Inmediatamente tras los ataques, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y grupos aliados en la región han alertado de represalias adicionales. El conflicto ha generado sirenas de ataque, cierres de espacios aéreos y movilización militar en varios países cercanos.
El presidente estadounidense Donald Trump defendió la ofensiva, describiéndola como una acción para eliminar “amenazas inminentes” y llamando a los iraníes a levantarse contra su gobierno.
TE PUEDE INTERESAR: Eleva EU nivel de alerta terrorista en su territorio tras ataques a Irán
Líderes europeos y organizaciones internacionales han expresado preocupación por la escalada y el riesgo de un conflicto más amplio que podría afectar mercados energéticos y seguridad glob.
(Con Información de AP News/ The Guardian/NPR y sus reporteros Daniel Estrin, Greg Myre, Jane Arraf)