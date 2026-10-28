Israel ya votó, si embargo queda en suspenso quién gobernará

JERUSALÉN- Los israelíes votaron este martes para elegir a los 120 diputados de la Knéset (Parlamento) en unas elecciones que muchos consideran un referéndum sobre Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha gobernado en la historia del país, pero el cierre de los colegios es solo el comienzo de un proceso que puede alargarse semanas o incluso meses. En un sistema en el que ningún partido ha logrado desde la fundación del país en 1948 la mayoría absoluta de 61 escaños, el desenlace depende del recuento final, de los partidos que se queden a las puertas del umbral electoral y, sobre todo, de las negociaciones entre formaciones para sumar una mayoría.

“Israel puede convertirse en un país completamente distinto después de estas elecciones”, aseguró la analista y exdiputada israelí de centroizquierda Ksenia Svetlova en un debate organizado pocos días antes de los comicios por el centro de investigación británico Chatham House. EL RECUENTO SIGUE Con un 84 % escrutado, el bloque de Netanyahu aventaja al del opositor Gadi Eisenkot, pero ninguno de los dos llega a una mayoría para gobernar, con los partidos árabes como gran sorpresa y posible llave de gobierno al casi duplicar sus escaños. El resultado aún puede variar por los votos emitidos en los llamados “sobres dobles”, los de quienes no pueden votar en su lugar de residencia, como militares, presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, que en las elecciones de 2022 rondaron el medio millón.

Estas papeletas se introducen en un sobre exterior con la identificación del votante y otro interior anónimo, lo que permite comprobar que nadie vota dos veces, y se cuentan aparte en la sede de la Comisión Electoral Central, por lo que pueden alterar el reparto final de escaños. Según los medios israelíes, que citan las estimaciones de la Comisión Electoral Central de Israel, se espera que su número alcance hasta los 600 mil en estas elecciones.

Su peso es decisivo para los partidos que rondan el umbral electoral del 3.25 %, que este año equivale a unos 170 mil votos: quien no lo supere se queda sin representación y sus votos se pierden, como se prevé que le suceda con el partido de Los Reservistas y el de Amjá Israel, del general Ofer Winter. La ley obliga a publicar los resultados oficiales en el boletín oficial en un plazo de ocho días, por lo que la Comisión Electoral deberá hacerlo antes del 4 de noviembre. Los medios israelíes calculan que el recuento definitivo, contando los dobles sobres, se sabrá este viernes. Una vez publicados los resultados, la nueva Knéset debe celebrar su primera sesión, en la que juran los 120 diputados, antes del 10 de noviembre. Una de las primeras tareas del nuevo Parlamento será elegir a su presidente, un puesto clave porque controla la agenda parlamentaria: los rivales de Netanyahu han prometido sustituir al actual, Amir Ohaná, del Likud, si consiguen gobernar. ¿QUIÉN FORMA GOBIERNO? Tras la publicación de los resultados oficiales, el presidente, Isaac Herzog, dispone de una semana para consultar a los partidos, que le recomendarán un candidato a primer ministro, y encargar formar Gobierno a quien considere con más opciones. Se abrirá entonces un plazo de 28 días, prorrogables otros 14, para celebrar investidura.