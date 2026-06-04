‘Ivanka, vete a casa’; los albaneses protestan contra dos proyectos de lujo de los Trump

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    ‘Ivanka, vete a casa’; los albaneses protestan contra dos proyectos de lujo de los Trump
    Protesters scuffle with police officers blocking a street during a demonstration in Tirana, Albania, Wednesday, June 3, 2026, opposing a luxury coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump over concerns about environmental impacts and transparency.(AP Photo/Hameraldi Agolli) AP/Hameraldi Agolli

Las protestas ganaron fuerza en los últimos días y, según varios medios albaneses, entre ellos Top Channel y ABC News, miles de manifestantes han marchado por Tirana bajo el lema “Albania no está en venta”

SKOPIE- Miles de personas están convocadas se manifestaron el miércoles en Tirana contra dos polémicos proyectos turísticos en la costa albanesa vinculados a la familia del presidente de EE.UU., Donald Trump, en medio de crecientes críticas por su impacto ambiental.

Albania vive una creciente ola de movilizaciones contra esos resorts de lujo en la costa del Adriático, y anteriores protestas han reunido a decenas de miles de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ivanka-trump-confiesa-las-razones-por-las-que-no-regresara-a-la-casa-blanca-KF14662811

El centro de la polémica es un desarrollo turístico previsto en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cerca de la región costera de Zvernec, en el sur del país, así como en la isla de Sazan, sede de instalaciones militares en la época comunista.

El proyecto está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump, yerno e hija de Donald Trump, a través de su firma de inversión con sede en Miami, Affinity Partners.

Sus socios cataríes, los empresarios Moutaz y Ramez Al-Khayyat, adquirieron recientemente terrenos frente al mar en la zona de Zvernec y, en declaraciones al New York Times, Moutaz Al-Khayyat confirmó que se trata de una iniciativa con Affinity Partners.

$!La policía despersa a los manifestantes con un cañón de agua en una protesta en Tirana, en contra de un proyecto de lujo de Jared Kushner e Ivanka Trump.
La policía despersa a los manifestantes con un cañón de agua en una protesta en Tirana, en contra de un proyecto de lujo de Jared Kushner e Ivanka Trump. AP/Hameraldi Agolli

En 2024, el Gobierno albanés otorgó a Affinity Partners el estatus de inversor estratégico para el desarrollo de la isla de Sazan, un proyecto valorado en aproximadamente 1,400 millones de euros.

El complejo turístico en Zvernec tendría un coste aún mayor, estimado en más de 4 mil millones de euros.

En los últimos años, el turismo en Albania ha crecido de forma importante, impulsado por el interés en una costa todavía relativamente virgen, con paisajes naturales bien conservados y playas no tan concurridas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/conoce-a-diella-la-ia-que-se-convertira-en-ministra-en-albania-para-luchar-contra-la-corrupcion-AD17362570

Las protestas han ganado fuerza en los últimos días y, según varios medios albaneses, entre ellos Top Channel y ABC News, miles de manifestantes han marchado por Tirana bajo el lema “Albania no está en venta” o coreando consignas como “Ivanka, vete a casa”.

La tensión aumentó el pasado 31 de mayo, cuando guardias de seguridad privada se enfrentaron a manifestantes en Zvernec, donde intentaban acceder a una playa cercada con alambre de espino.

Entre los heridos se encontraba un ciudadano con nacionalidad albanesa y griega, lo que provocó una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, que expresó su «profunda preocupación» y pidió explicaciones a las autoridades albanesas.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, condenó lo sucedido durante una rueda de prensa celebrada ayer en Tirana, aunque defendió firmemente el proyecto de Zvernec y rechazó las críticas medioambientales difundidas por diversos medios de comunicación.

Las movilizaciones han evolucionado hacia una protesta política más amplia y, según informó hoy la cadena A2, los manifestantes exigen ahora la dimisión tanto de Edi Rama como del líder opositor Sali Berisha, las dos figuras dominantes de la política albanesa desde hace décadas.

Por su parte, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania ha abierto una investigación sobre las transferencias de títulos de propiedad que permitieron la construcción en los humedales de Zvernec, actualmente en manos de los hermanos Al-Khayyat.

El turismo representa aproximadamente el 26 % del PIB de Albania y, en 2025, el gasto turístico total en el país alcanzó cerca de 5,700 millones de euros.

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