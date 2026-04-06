J.P. Morgan advierte de una posible caída del 60% en las acciones de Tesla

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Internacional
/ 6 abril 2026
    J.P. Morgan advierte de una posible caída del 60% en las acciones de Tesla
    Brinkman alertó de que los inversores deben adoptar ‘un alto grado de cautela’ ante las previsiones de recuperación futura de la compañía.

El análisis subraya una aparente desconexión entre la evolución de las expectativas financieras y el comportamiento bursátil

WASHINGTON.- El banco J.P. Morgan advirtió este lunes que las acciones de Tesla podrían caer un 60% ante el deterioro de las expectativas financieras de la compañía, en un contexto marcado por la creciente competencia, el debilitamiento de la demanda y las dudas sobre su estrategia a largo plazo.

En un informe publicado este lunes, el analista Ryan Brinkman reiteró su recomendación de venta para Tesla y fijó un precio objetivo de 145 dólares por acción, lo que implicaría un desplome del 60% respecto a su cotización actual, cercana a los 350 dólares.

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“Dado que las expectativas sobre el rendimiento de Tesla se han desplomado en todas las métricas financieras y operativas y en todos los periodos temporales hasta finales de la década, la subida de más del 50% de las acciones de Tesla y el aumento del 32 % en los precios objetivo de los analistas mientras se producía ese desplome implican la expectativa de un giro brusco hacia un rendimiento sustancialmente mejor de lo que se preveía anteriormente en el periodo posterior a esta década”, señaló.

Entre los factores que explican la preocupación destacan los resultados del primer trimestre, en el que Tesla entregó 358 mil 23 vehículos, por debajo de las previsiones del mercado, situadas entre 370 mil y 372 mil unidades, así como la eliminación del crédito fiscal de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos en Estados Unidos, el encarecimiento de la financiación por los altos tipos de interés y la intensificación de la competencia.

Las acciones de Tesla acumulan ya una caída del 20% en lo que va de año, lo que la convierte en el valor con peor desempeño entre las grandes tecnológicas estadounidenses, en medio de crecientes dudas sobre su capacidad para cumplir sus ambiciosos objetivos futuros.

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