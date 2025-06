JD Vance defiende a Trump y su relación con Jeffrey Epstein

Se reportó el 7 de junio que, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, defendió a Trump contra las alegaciones de vinculación con Epstein.

Tras los comentarios de Elon Musk sobre la injerencia de Donald Trump en el caso de las listas de Epstein, nuevamente en redes y en medios locales se han destacado las actividades que tanto el actual presidente de Estados Unidos, y Epstein, sobrellevaban.

TE PUEDE INTERESAR: Podría Musk perder miles de millones de dólares según cómo se desarrolle su disputa con Trump

Para respaldar la postura de Donald Trump, sobre el caso de las listas, y los comentarios de Musk, el vicepresidente JD Vance hizo los siguientes comentarios:

‘En primer lugar, absolutamente no. Donald Trump no hizo nada malo con Jeffrey Epstein... Yo siempre voy a ser leal al presidente y espero que, con el tiempo, Elon vuelva. Tal vez eso no es posible ahora porque la cosa se ha convertido en algo mayor’.

Aunque desacredita los comentarios de Musk, JD Vance reconoce sus esfuerzos administrativos, mientras dirigió al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Buscó excusar a Musk de sus comentarios contra Trump, diciendo que él es ‘nuevo en la política’.

TE PUEDE INTERESAR: Musk vs Trump: los republicanos esperan repercusiones y los demócratas aprovechan la situación

‘Si usted es un líder empresarial, es probable que se sienta frustrado con el proyecto (de ley respaldado por Trump) porque supone más burocracia. Es más lento todo, pero yo realmente creo que es un gran error para él ir contra el presidente de esa manera, y creo que si él y el presidente están en un enfrentamiento sangriento va a ser malo para el país’, comentó el vicepresidente.