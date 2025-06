Podría Musk perder miles de millones de dólares según cómo se desarrolle su disputa con Trump

Trump y el gobierno federal también podrían perder en una disputa prolongada, pero no tanto como Musk.

” Dado que Trump no tiene antecedentes de tomar represalias contra adversarios percibidos, probablemente dejará pasar esto ”, bromeó el analista de autos de Telemetry Insight, Sam Abuelsamid.

Mientras Musk y Trump se enfrentaban el jueves, senadores republicanos insertaron un nuevo lenguaje en el proyecto de ley presupuestario de Trump que eliminaría las multas para los autos a gasolina que no cumplan con los estándares de economía de combustible. Tesla tiene un próspero negocio secundario vendiendo “créditos regulatorios” a otros fabricantes de automóviles para compensar sus deficiencias.

El Departamento de Justicia también ha investigado la seguridad de los autos de Tesla, pero de momento no se sabe cuál es el estado de esa investigación. La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

”Hay más preguntas que respuestas tras los desarrollos del jueves”, escribió Itay Michaeli de TD Cowen en su último informe, “y todavía es demasiado pronto para determinar cualquier impacto duradero”.

El objetivo de Michaeli para las acciones de Tesla a principios de este año era de 388 de dólares. Desde entonces lo ha reducido a 330 dólares. Tesla estaba cotizando el viernes a 300.

Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios.

DESAIRE LUNAR

Trump dijo el jueves que podría recortar los contratos gubernamentales con la compañía de cohetes de Musk, SpaceX, una amenaza masiva para una empresa que ha recibido miles de millones de dólares federales.

La empresa privada, que según se informa vale 350.000 millones de dólares, proporciona lanzamientos, envía astronautas al espacio para la NASA y tiene un contrato para enviar un equipo de la agencia espacial a la luna el próximo año.

Pero si Musk tiene mucho que perder, también lo tiene Estados Unidos.

SpaceX es la única empresa estadounidense capaz de transportar tripulaciones hacia y desde la estación espacial, utilizando sus cápsulas Dragon de cuatro personas. La otra alternativa es políticamente delicada: depender completamente de las cápsulas Soyuz de Rusia.

Musk sabía todo esto cuando respondió a Trump que SpaceX comenzaría a desmantelar sus naves espaciales Dragon. Pero no está claro cuán seria fue su amenaza. Varias horas después, en respuesta a otro usuario de X, dijo que no lo haría.

¿HABRÁ UN IMPACTO EN STARLINK?

Una subsidiaria de SpaceX, la compañía de internet satelital Starlink, parece haber también se beneficiado de la relación una vez cercana de Musk con el presidente.

Musk anunció que Arabia Saudí había aprobado Starlink para algunos servicios durante un viaje con Trump en el Oriente Medio el mes pasado. La compañía también ha ganado una serie de otros acuerdos recientes en Bangladesh, Pakistán, India y otros lugares mientras Trump ha amenazado con aranceles.

No está claro cuánto jugó la política un papel, y cuánto es puro negocio.

El viernes, The Associated Press confirmó que India había aprobado una licencia clave para Starlink. Al menos el 40% de los más de 1.400 millones de personas en India no tienen acceso a internet.

¿INTERRUPCIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE AUNCIANTES?

Los grandes anunciantes que huyeron de X después de que Musk diera la bienvenida a todo tipo de teorías de conspiración en la plataforma de redes sociales han comenzado a regresar en los últimos meses, posiblemente por temor a una reacción conservadora.

Musk ha llamado a su decisión de irse un “boicot ilegal” y los demandó, y el gobierno de Trump recientemente intervino con una investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre una posible coordinación entre ellos.

Ahora los anunciantes pueden tener que preocuparse por un peligro diferente.

Si Trump se desilusiona con X, “existe el riesgo de que pueda volver a ser políticamente radiactivo para las grandes marcas”, dijo Sarah Kreps, científica política de la Universidad de Cornell. Sin embargo, agregó que un “éxodo no es obvio, y dependería en gran medida de cómo se desarrolle el conflicto, cuánto dure y cómo termine”.

Por Bernardo Condon, The Associated Press.