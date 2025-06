Musk vs Trump: los republicanos esperan repercusiones y los demócratas aprovechan la situación

Así también, Johnson dijo en relación a las aseveraciones del dueño de Tesla sobre que Trump no habría logrado ganar las elecciones de noviembre pasado sin su apoyo que “ Elon contribuyó mucho a las últimas elecciones, pero esto fue un esfuerzo de todo un equipo ”.

”El presidente Trump es la figura política más consecuente de su generación, de la historia moderna de Estados Unidos. Él es el responsable (de la victoria). Pero todos hemos trabajado duro”, explicó a la cadena CNBC el presidente de la Cámara de Representantes.

Además Johnson, la mayoría de los legisladores que expresaron su opinión lo hicieron a favor del presidente.

Uno de ellos es el legislador republicano por Texas, Troy Nehls quie dijo a Musk, ”te he tenido mucho cariño y respeto por lo que has hecho por este país en los últimos meses, pero has perdido la maldita cabeza”.

Por su parte, Tim Burchett, quien es republicano de Tennessee expresó que ”ahora (Musk) pide que se le destituya (a Trump). Vamos, la situación se le está yendo de las manos”.

“Espero que no nos distraiga de hacer el trabajo que necesitamos”, aseveró Dan Newhouse, quien es representante republicano del estado de Washington. “Creo que se calmará y harán las paces”, concluyó.

Asimismo el senador republicano de Texas Ted Cruz fue optimista quien comentó al presentador de Fox News, Sean Hannity, “espero que ambos vuelvan a unirse porque si los dos trabajan juntos, lograremos mucho más para Estados Unidos que cuando están en propósitos opuestos”.

Por otra parte, el senador republicano de Utah, Mike Lee, se cuestionó en sus redes sociales, “¿quién más realmente quiere que @elonmusk y @realDonaldTrump se reconcilien?” y añadió más tarde: “repostea si estás de acuerdo en que el mundo es un lugar mejor con la amistad Trump-Musk completamente intacta”.

No obstante no todas las reacciones fueron en contra del CEO de SpaceX; algunos conservadores aprovecharon esta ruptura para criticar el polémico proyecto presupuestario de Trump y que aprobado por la Cámara Baja y enviado al Senado.

En este sentido, el congresista republicano por Texas, Chip Roy afirmó que ”Elon no se equivoca al decir que deberíamos ir más lejos (en los recortes al gasto)” y prosiguió diciendo que “habría estado bien que se hubiera pronunciado hace tres o cuatro semanas, cuando estábamos en plena batalla campal aquí en la Cámara”.

En la misma línea está el republicano Thomas Massie, quien está enfrentado con Trump por el plan fiscal y quien se puso de lado de dueño de la red social X, “este es el lenguaje que habla Trump. (Musk) se lo está devolviendo”.

De igual manera, Ralph Norman, quien es otro opositor al presuouestario del mandatario estadounidense, defendiendo el “derecho a decir lo que quiera” en relación con Mus y se refirió a él como “un genio”.

DEMÓCRATAS APROVECHAN LA RUPTURA PARA PRESIONAR CONTRA EL PLAN FISCAL DE TRUMP

Hakeem Jeffries, quien es el líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, indicó que su bancada continuará presionando en el Congreso contra el plan fiscal y presupuestario del presidente, en medio de la ruptura entre Trump y quien fuera su aliado, Musk.