Nueva ola de ataques a Iran; Donald Trump sin intención de negociar

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    Nueva ola de ataques a Iran; Donald Trump sin intención de negociar
    Donald Trump sin intención de reanudar negociaciones Vanguardia

A causa de hostilidades en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos reanuda ataques en contra del gobierno de Teherán

El 14 de julio, Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques en contra del territorio de Irán. Se especificó que los objetivos del bombardeo fueron equipos militares en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Tras la nueva ruptura de negociaciones entre la administración de Trump y el régimen de Irán, el flujo comercial en el estrecho de Ormuz retomó el foco político, militar y mediático. Los bombardeos de Estados Unidos, según el Comando Central, se han dirigido para deshabilitar las hostilidades iraníes en contra de los buques comerciales.

El Comando Central especificó que los ataques al Golfo Pérsico tienen el objetivo de debilitar la capacidad del gobierno de Teherán sobre el punto geopolítico. Los ataques han afectado a la zona, de tal manera que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) denunció a Irán de involucrar al resto de países del Medio Oriente en su conflicto bélico con Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-ataca-a-teheran-despues-de-violacion-de-acuerdo-por-iran-KC21982549

Mientras Irán acusa a Estados Unidos de no haber cumplido con el memorándum, el cual fue firmado por ambas naciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya no tiene intención de renegociar con el gobierno de Mojtaba Jamenei.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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