Nueva ola de ataques a Iran; Donald Trump sin intención de negociar
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A causa de hostilidades en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos reanuda ataques en contra del gobierno de Teherán
El 14 de julio, Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques en contra del territorio de Irán. Se especificó que los objetivos del bombardeo fueron equipos militares en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.
Tras la nueva ruptura de negociaciones entre la administración de Trump y el régimen de Irán, el flujo comercial en el estrecho de Ormuz retomó el foco político, militar y mediático. Los bombardeos de Estados Unidos, según el Comando Central, se han dirigido para deshabilitar las hostilidades iraníes en contra de los buques comerciales.
El Comando Central especificó que los ataques al Golfo Pérsico tienen el objetivo de debilitar la capacidad del gobierno de Teherán sobre el punto geopolítico. Los ataques han afectado a la zona, de tal manera que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) denunció a Irán de involucrar al resto de países del Medio Oriente en su conflicto bélico con Estados Unidos.
Mientras Irán acusa a Estados Unidos de no haber cumplido con el memorándum, el cual fue firmado por ambas naciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya no tiene intención de renegociar con el gobierno de Mojtaba Jamenei.