Jefe máximo policial de Sudáfrica enfrenta cargos por escándalo de corrupción

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Jefe máximo policial de Sudáfrica enfrenta cargos por escándalo de corrupción
    La policía sudafricana ha enfrentado acusaciones por corrupción con casos como el del excomisionado de policía Jackie Selebi en 2010. AP

Hay otros 12 agentes de las fuerzas del orden que están siendo acusados por nexos con grupos del crimen organizado; militares se encuentran en las calles para reforzar seguridad

El principal jefe policial de Sudáfrica enfrenta cargos en relación con un amplio escándalo de corrupción que incluyó el arresto de otros 12 altos mandos, informaron las autoridades el miércoles.

El comisionado nacional de Policía, Fannie Masemola, recibió la orden de comparecer ante un tribunal el próximo mes en relación con una investigación sobre un contrato presuntamente corrupto para prestar servicios de salud y bienestar a policías, dijo la portavoz policial, la brigadier Athlenda Mathe, durante una comparecencia ante el tribunal para los otros agentes.

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Las detenciones de alto perfil y la orden de comparecencia llegan mientras continúa la investigación sobre las denuncias de corrupción de alto nivel en la policía sudafricana. El Parlamento también realizó audiencias especiales sobre las acusaciones.

¿CUÁL FUE EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN?

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ordenó la investigación el año pasado.

Mathe se negó a detallar los cargos contra Masemola, pero dijo que “él ha tomado nota de los cargos presentados en su contra y se ha comprometido a cooperar plenamente”. Se le ordenó comparecer ante el tribunal el 21 de abril de 2025, dijo Mathe.

Un portavoz de los fiscales estatales tampoco reveló cuáles eran los cargos contra Masemola, pero confirmó que estaban relacionados con el contrato por el que fueron arrestados los otros 12 agentes.

La oficina de Ramaphosa dijo en un comunicado que estaba al tanto de que los fiscales emitieron la orden contra Masemola y que estaba comprometido a garantizar que la fuerza policial “permanezca estable y pueda seguir cumpliendo su mandato policial”.

El presidente Ramaphosa desplegó al ejército en las calles en algunas zonas de Sudáfrica a principios de este mes para reforzar la seguridad, en lo que se consideró una admisión de que la policía no estaba logrando controlar las altas tasas de delincuencia violenta del país.

12 DE MANDOS POLICIALES ENFRENTAN CARGOS

Los otros altos mandos policiales fueron arrestados en una operación de la unidad de investigación anticorrupción de la fiscalía, según se informó, en la sede nacional de la policía en la capital sudafricana, Pretoria. Enfrentan cargos de corrupción y fraude, informaron los fiscales.

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Los agentes, uno de ellos un mayor general y varios de ellos brigadieres —algunos de los rangos más altos en la policía sudafricana— fueron todos puestos en libertad bajo fianza.

Se les acusa de corrupción junto con un empresario que presuntamente tiene vínculos con el crimen organizado y cuya compañía está en el centro del contrato policial de varios millones de dólares que al final se canceló.

El empresario Vusi “Cat” Matlala es uno de varios que han testificado sobre presuntos vínculos entre mandos policiales y jefes del crimen. Testificó en las audiencias del Parlamento que había pagado a un exministro de Policía alrededor de 30 mil dólares por protección.

Matlala se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad por intento de asesinato y otros cargos en un caso no relacionado.

SUDÁFRICA Y LOS AZOTES DE LA CORRUPCIÓN

Sudáfrica ha estado acosado por escándalos de corrupción durante años, a menudo relacionados con grandes contratos gubernamentales. El expresidente Jacob Zuma renunció en 2018 debido a acusaciones relacionadas y su tiempo en el cargo estuvo marcado por un período de corrupción generalizada en empresas estatales.

Muchos de esos casos aún están siendo investigados.

Las acusaciones contra la policía tampoco son nuevas. El excomisionado de Policía Jackie Selebi fue condenado por corrupción en 2010. Murió en 2015.

Esta investigación sobre la corrupción policial se deriva de una dramática conferencia de prensa el año pasado de un agente policial provincial, quien acusó al ministro de Policía, Senzo Mchunu, y a mandos policiales de tener vínculos con el crimen organizado. El comisionado provincial de KwaZulu-Natal, teniente general Nhlanhla Mkhwanazi, afirmó que sindicatos criminales y cárteles de la droga habían infiltrado la policía al más alto nivel.

Mchunu ha sido acusado de ordenar ilegalmente el cierre de una unidad especializada de lucha contra el crimen para proteger a presuntos delincuentes que estaba investigando.

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