José Antonio Kast gana las elecciones a la presidencia de Chile; es el más votado en la historia

José Antonio Kast ganó este domingo la Presidencia de Chile con una victoria contundente en la segunda vuelta electoral, consolidando uno de los triunfos más amplios desde el retorno a la democracia.

Con más del 99 por ciento de los votos escrutados, el ultraconservador de 59 años se impuso a la candidata progresista Jeannette Jara, por una diferencia superior a los 16 puntos, de acuerdo con los resultados oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Compara presidente de Cuba a Trump con piratas del Caribe tras incautar barco venezolano

El fundador del Partido Republicano se convirtió además en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia chilena, al rozar los siete millones de sufragios, y logró imponerse en las 16 regiones del país, incluidos territorios tradicionalmente asociados a la izquierda, así como en zonas clave del norte y del sur.

CONTRINCANTE ACEPTA DERROTA ELECTORAL

La derrota fue reconocida por Jeannette Jara antes de que concluyera el conteo total, cuando afirmó en su cuenta de la red social X que “la democracia se ha expresado de manera fuerte y clara”. Posteriormente, tras conversar con Kast, le deseó éxito “por el bien de Chile”, despejando cualquier duda sobre el desenlace electoral.