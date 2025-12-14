José Antonio Kast gana las elecciones a la presidencia de Chile; es el más votado en la historia

Internacional
/ 14 diciembre 2025
    José Antonio Kast gana las elecciones a la presidencia de Chile; es el más votado en la historia
    José Antonio Kast ganó este domingo la Presidencia de Chile con una victoria contundente en la segunda vuelta electoral, consolidando uno de los triunfos más amplios desde el retorno a la democracia. EFE

Durante la campaña, el ahora presidente electo se comprometió a cerrar las fronteras y a dar un plazo de 92 días a los migrantes en situación irregular para abandonar el país

José Antonio Kast ganó este domingo la Presidencia de Chile con una victoria contundente en la segunda vuelta electoral, consolidando uno de los triunfos más amplios desde el retorno a la democracia.

Con más del 99 por ciento de los votos escrutados, el ultraconservador de 59 años se impuso a la candidata progresista Jeannette Jara, por una diferencia superior a los 16 puntos, de acuerdo con los resultados oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Compara presidente de Cuba a Trump con piratas del Caribe tras incautar barco venezolano

El fundador del Partido Republicano se convirtió además en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia chilena, al rozar los siete millones de sufragios, y logró imponerse en las 16 regiones del país, incluidos territorios tradicionalmente asociados a la izquierda, así como en zonas clave del norte y del sur.

CONTRINCANTE ACEPTA DERROTA ELECTORAL

La derrota fue reconocida por Jeannette Jara antes de que concluyera el conteo total, cuando afirmó en su cuenta de la red social X que “la democracia se ha expresado de manera fuerte y clara”. Posteriormente, tras conversar con Kast, le deseó éxito “por el bien de Chile”, despejando cualquier duda sobre el desenlace electoral.

Analistas vinculan el resultado con el rechazo mayoritario al proyecto de Constitución en el plebiscito de 2022 y con la preocupación ciudadana por el aumento de la criminalidad y la inmigración irregular. Kast capitalizó ese malestar con una propuesta de mano dura en materia de seguridad y control fronterizo, que tuvo especial eco entre los votantes.

KAST COMO CANDIDATO

Durante la campaña, el ahora presidente electo se comprometió a cerrar las fronteras y a dar un plazo de 92 días a los migrantes en situación irregular para abandonar el país, un planteamiento que generó tensiones en la frontera norte. Tras emitir su voto, aseguró que, de llegar a La Moneda, sería “el presidente de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Vivimos con miedo todos los días en EU’: migrantes mexicanos

El presidente saliente Gabriel Boric llamó a Kast para felicitarlo y ofrecer su colaboración, en una conversación transmitida en directo por televisión. Kast agradeció el gesto y subrayó su interés por “recuperar la paz entre nosotros”, además de proponer una transición “muy ordenada y respetuosa”, solicitando la participación de su equipo y de su esposa, María Pía Adriazola, en las reuniones oficiales.

Boric, por su parte, afirmó que había instruido a sus colaboradores para garantizar una transición digna, en un contexto histórico marcado por el recuerdo de las protestas sociales de 2019 y a 35 años del fin de la dictadura. Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, se convierte así en el primer presidente democrático que votó a favor de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, un antecedente que refuerza el carácter inédito de su llegada al poder.

(Con información de El Universal y EFE)

Temas


Democracia
Elecciones
Presidencia

Localizaciones


Chile

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

La falta de definiciones judiciales mantiene en incertidumbre a acreedores y trabajadores de la región centro de Coahuila.

Sale jueza del caso AHMSA y su ausencia podría retrasar la quiebra y venta de activos
En conferencia de prensa el secretario habló sobre la detención de ‘El Limones’.

Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

En la mesa de Nacho y Anita, los sabores se mezclan con risas, anécdotas y buena conversación.

Ignacio “Nacho” Valdez: una cocina que se abre a viejos amigos y nuevos por conocer

El Huevito arropado, la receta familiar que hoy da identidad al corazón de Malis.

Amalia y Luis: cómo una cocina de hogar se transformó en proyecto familiar
John Cena se despide de la WWE tras 23 años de carrera, dejando sus icónicos tenis y muñequeras en el centro del ring luego de su última lucha ante Gunther.

Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther
En los últimos días, ha comenzado a circular información sobre un supuesto ‘bono navideño’.

Secretaría del Bienestar no da bonos navideños; circula información falsa en redes
Miss Universo anunció que moverá su sede de México a EU, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

Miss Universo regresa su sede a EU en medio de demandas contra los dueños