José Antonio Kast gana las elecciones a la presidencia de Chile; es el más votado en la historia
Durante la campaña, el ahora presidente electo se comprometió a cerrar las fronteras y a dar un plazo de 92 días a los migrantes en situación irregular para abandonar el país
José Antonio Kast ganó este domingo la Presidencia de Chile con una victoria contundente en la segunda vuelta electoral, consolidando uno de los triunfos más amplios desde el retorno a la democracia.
Con más del 99 por ciento de los votos escrutados, el ultraconservador de 59 años se impuso a la candidata progresista Jeannette Jara, por una diferencia superior a los 16 puntos, de acuerdo con los resultados oficiales.
El fundador del Partido Republicano se convirtió además en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia chilena, al rozar los siete millones de sufragios, y logró imponerse en las 16 regiones del país, incluidos territorios tradicionalmente asociados a la izquierda, así como en zonas clave del norte y del sur.
CONTRINCANTE ACEPTA DERROTA ELECTORAL
La derrota fue reconocida por Jeannette Jara antes de que concluyera el conteo total, cuando afirmó en su cuenta de la red social X que “la democracia se ha expresado de manera fuerte y clara”. Posteriormente, tras conversar con Kast, le deseó éxito “por el bien de Chile”, despejando cualquier duda sobre el desenlace electoral.
Analistas vinculan el resultado con el rechazo mayoritario al proyecto de Constitución en el plebiscito de 2022 y con la preocupación ciudadana por el aumento de la criminalidad y la inmigración irregular. Kast capitalizó ese malestar con una propuesta de mano dura en materia de seguridad y control fronterizo, que tuvo especial eco entre los votantes.
KAST COMO CANDIDATO
Durante la campaña, el ahora presidente electo se comprometió a cerrar las fronteras y a dar un plazo de 92 días a los migrantes en situación irregular para abandonar el país, un planteamiento que generó tensiones en la frontera norte. Tras emitir su voto, aseguró que, de llegar a La Moneda, sería “el presidente de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”.
El presidente saliente Gabriel Boric llamó a Kast para felicitarlo y ofrecer su colaboración, en una conversación transmitida en directo por televisión. Kast agradeció el gesto y subrayó su interés por “recuperar la paz entre nosotros”, además de proponer una transición “muy ordenada y respetuosa”, solicitando la participación de su equipo y de su esposa, María Pía Adriazola, en las reuniones oficiales.
Boric, por su parte, afirmó que había instruido a sus colaboradores para garantizar una transición digna, en un contexto histórico marcado por el recuerdo de las protestas sociales de 2019 y a 35 años del fin de la dictadura. Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, se convierte así en el primer presidente democrático que votó a favor de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, un antecedente que refuerza el carácter inédito de su llegada al poder.
