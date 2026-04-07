“Jóvenes de Irán por un mañana brillante”, la campaña iraní para protegerse de las amenazas de Trump

En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

TEHERÁN- Miles de personas formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

Rahimi indicó que “los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”.

Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para «escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo», según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1.700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump.

También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr.

Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de “desatar el infierno” si Teherán no reabre Ormuz antes de las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Irán pide a jóvenes formar cadenas humanas en plantas energéticas por amenazas de Trump

El Gobierno iraní ha llamado este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

La campaña “Jóvenes de Irán por un mañana brillante” se llevará a cabo a primera hora de la tarde iraní para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo», informó el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

La fuente indicó que «los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”.

Según Rahimi, deportistas, estudiantes, artistas y activistas formarán parte de la medida.

Figuras de la cultura iraní comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de “desatar el infierno” si Teherán no reabre Ormuz antes de las a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Entre ellos destacan el músico iraní Ali Gamsari quien se instaló ayer cerca de la en la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, “con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán”.

El también cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán, y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Mientras se acerca el ultimátum de Trump, la agencia estatal IRNA informó ayer de que Irán ha presentado una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

Trump afirmó anoche que se trata de “una propuesta importante”, pero que no es “suficiente”.