Juez bloquea plan de Trump de retirar estatus de protección a haitianos

Un juez federal ha impedido que la administración Trump retire el estatus de protección temporal a hasta 350.000 haitianos , un estatus que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos en medio de la agitación en su país de origen.

La jueza Ana Reyes emitió una suspensión temporal que impide a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, implementar su decisión de eliminar el estatus conocido como TPS, que debía expirar el martes.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania y Rusia inician la segunda ronda de conversaciones de paz lideradas por EU en Abu Dhabi

Reyes señala que Noem, al anunciar su decisión de revocar el TPS para los haitianos, se refirió a quienes buscan refugio en Estados Unidos como “asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos”.

Luego señala que los demandantes que le pidieron bloquear la orden, cinco titulares haitianos del TPS, “no son, según parece, ‘asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos’”.

“En cambio, son: Fritz Emmanuel Lesly Miot, un neurocientífico que investiga la enfermedad de Alzheimer; Rudolph Civil, un ingeniero de software en un banco nacional; Marlene Gail Noble, asistente de laboratorio en un departamento de toxicología; Marica Merline Laguerre, estudiante universitaria de economía; y Vilbrun Dorsainvil, una enfermera registrada a tiempo completo”, agregó el juez.

Reyes dijo en una opinión adjunta de 83 páginas que era probable que los demandantes prevalecieran sobre los méritos del caso y que consideraba “sustancialmente probable” que Noem preordenara su decisión de despido debido a la “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”.

“Durante la suspensión, la terminación será nula, sin valor y sin efecto legal”, dijo la jueza en su orden de dos páginas, y agregó que por ahora la terminación no tiene relación con su capacidad para trabajar y estar protegidos de la detención y la deportación.

El Secretario de Seguridad Nacional puede otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) si las condiciones en los países de origen se consideran inseguras para el regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros. Si bien otorga a los beneficiarios del TPS el derecho a vivir y trabajar en EE. UU., no les proporciona una vía legal para obtener la ciudadanía.

La administración Trump ha buscado agresivamente eliminar esta protección, lo que aumenta el número de personas que pueden ser deportadas. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio de deportación masiva.

Además de los migrantes haitianos, Noem ha cancelado las protecciones de unos 600.000 venezolanos, 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

El TPS de Haití se activó inicialmente en 2010 tras un terremoto catastrófico y se ha extendido en múltiples ocasiones. El país está asolado por la violencia de pandillas, que ha desplazado a cientos de miles de personas.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las condiciones en Haití habían mejorado, los abogados de los demandantes argumentan que la situación sigue siendo grave.

“Si la cancelación se mantiene, es casi seguro que habrá muertes”, escribieron los abogados de los beneficiarios haitianos del TPS en un expediente judicial en diciembre. “Algunos probablemente morirán, otros probablemente morirán de enfermedades, y otros probablemente morirán de hambre”.