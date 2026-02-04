Ucrania y Rusia inician la segunda ronda de conversaciones de paz lideradas por EU en Abu Dhabi

Siguen existiendo importantes obstáculos para un acuerdo viable después de que Volodymyr Zelensky acusara a Moscú de violar la tregua energética

Los negociadores ucranianos y rusos han iniciado una segunda ronda de conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos en Abu Dhabi, mientras Washington busca una vía para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump

Las conversaciones trilaterales de dos días que comienzan el miércoles se producen después de que Volodymyr Zelenskyy acusara a Rusia de explotar una tregua energética respaldada por Estados Unidos la semana pasada para almacenar armas antes de lanzar un número récord de ataques con misiles balísticos contra Ucrania el martes.

A pesar de los renovados esfuerzos diplomáticos de la administración Trump, las perspectivas de un acuerdo de paz viable siguen siendo inciertas, ya que Moscú sigue insistiendo en sus reivindicaciones territoriales maximalistas.

El Kremlin ha reiterado que cualquier acuerdo debe incluir la cesión por parte de Ucrania de toda la región oriental del Donbás, incluidas las zonas que aún se encuentran bajo control ucraniano.

Kiev ha rechazado estas condiciones, argumentando que el conflicto debería congelarse en la línea del frente actual y descartando cualquier retirada unilateral de sus fuerzas.

Persisten otros obstáculos importantes. Moscú ha declarado que no tolerará tropas europeas en territorio ucraniano, una condición que Kiev considera esencial para garantizar una seguridad creíble.

En declaraciones al parlamento ucraniano el martes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los aliados europeos se habían comprometido a desplegar fuerzas en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo, una propuesta que Rusia ha rechazado rotundamente hasta la fecha.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que las fuerzas rusas continuarán luchando hasta que Kiev tome “decisiones” que puedan poner fin a la guerra, subrayando la postura de línea dura de Moscú incluso cuando se reanudaron las negociaciones.

Kiev recibió un golpe diplomático antes de las conversaciones cuando Trump se negó a condenar a Rusia por atacar la red energética de Ucrania con misiles y drones a pesar de un aparente alto el fuego.

“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia”, escribió Zelenskyy después de los ataques, instando a los gobiernos occidentales a denunciarlos.

Trump dijo más tarde el martes que Vladimir Putin había “cumplido su palabra” sobre el alto el fuego, añadiendo que la pausa de los ataques de Rusia sólo debía durar hasta el domingo.

La segunda ronda de conversaciones debía comenzar inicialmente el domingo en Abu Dhabi, pero se pospuso hasta el miércoles debido a las crecientes tensiones en la región por Irán.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, han viajado a Abu Dabi para las negociaciones. Ambos se han convertido en figuras clave de la diplomacia estadounidense, alternando entre conversaciones sobre Oriente Medio, la crisis de Irán y la guerra en Ucrania, pero han enfrentado críticas por su falta de experiencia diplomática formal.

El equipo ucraniano incluye a Kyrylo Budanov, exjefe de inteligencia militar y actual director de la administración presidencial, y a Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor. La delegación rusa está encabezada por Igor Kostyukov, jefe del servicio de inteligencia militar GRU, junto con otros altos funcionarios de inteligencia y el enviado de inversiones del Kremlin, Kirill Dmitriev .

Se ha hablado de una posible reunión entre Putin y Zelenskyy, pero el Kremlin dijo que sólo aceptaría tales conversaciones si el líder ucraniano estuviera dispuesto a viajar a Moscú para ellas.

En una muestra de alineación en tiempos de guerra, Putin mantuvo el miércoles una videollamada con el presidente de China, Xi Jinping, y ambos líderes elogiaron la fortaleza de los lazos bilaterales.

China se ha convertido en un salvavidas económico crucial para Rusia , intensificando el comercio y las compras de petróleo ruso a medida que las sanciones occidentales se endurecen. Ucrania y varios gobiernos europeos han acusado a Pekín de suministrar armas a Rusia, acusaciones que China niega.

Washington ya ha presionado a India, otro socio cercano de Moscú, para que limite sus compras de petróleo ruso , que según Occidente ayudan a financiar la guerra de Putin.