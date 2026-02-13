Juez desestima cargos contra hombres acusados de agredir a agente de ICE en Minneapolis

Internacional
/ 13 febrero 2026
    Juez desestima cargos contra hombres acusados de agredir a agente de ICE en Minneapolis
    La desestimación llega tras una serie de tiroteos de alto perfil en los que participaron agentes federales de inmigración. Adam Gray / AP

Los cargos contra los dos hombres no pueden volverse a presentar ante la autoridad

MINNEAPOLIS.-Un juez federal en Minneapolis ordenó el viernes la desestimación de los cargos por agresión grave contra dos hombres venezolanos, incluido uno que recibió un disparo en la pierna por parte de un agente de inmigración, después de que surgieran nuevas pruebas que contradicen la versión oficial de los hechos.

En un poco común escrito para desestimar el caso, presentado a última hora del jueves, el fiscal federal para el Distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, indicó que “pruebas descubiertas recientemente” en el caso penal contra Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Cesar Sosa-Celis “son materialmente incompatibles con las acusaciones en su contra” formuladas en una denuncia penal y en una audiencia judicial el mes pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados

También se han venido abajo decenas de casos por delitos graves contra manifestantes acusados de agredir u obstaculizar a agentes federales.

Un abogado de Aljorna y Sosa-Celis dijo el viernes que ellos y sus familias están “rebosantes de alegría” de que se hayan desestimado todos los cargos. De haber sido condenados, los dos inmigrantes habrían enfrentado años en una prisión federal.

“Los cargos en su contra se basaron en mentiras de un agente de ICE que disparó de manera temeraria contra su casa a través de una puerta cerrada”, dijo Brian D. Clark, abogado de los dos hombres. “Están muy felices de que se esté haciendo justicia con la solicitud del gobierno de desestimar todos los cargos con perjuicio”.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

