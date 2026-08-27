Juicio contra el ‘cerebro’ de los ataques del 11S iniciará en junio de 2028

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    Juicio contra el ‘cerebro’ de los ataques del 11S iniciará en junio de 2028
    Khalid Sheikh Mohammed, el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, aparece poco después de su captura durante una redada en Pakistán el 1 de marzo de 2003. AP

La Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero 2027, pero el juez Schrama determinó que no era una fecha realista

WASHINGTON- Un juez militar determinó este miércoles que el juicio por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 contra Jalid Sheij Mohamed, autoproclamado “cerebro” de los atentados, y de tres acusados comenzará el 5 de junio de 2028, informó Axios.

El supuesto ideólogo de los ataques y sus tres cómplices, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, afrontaron un largo proceso dilatado por demoras en la base naval de Guantánamo hasta la decisión hoy del teniente coronel Michael Schrama, casi 25 años después de los atentados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/caso-contra-el-cerebro-del-11s-sigue-estancado-y-aun-no-hay-fecha-para-un-juicio-CM19734240

La Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero 2027, pero el juez Schrama determinó que no era una fecha realista.

Mohamed, arrestado en 2003 y recluido en instalaciones de máxima seguridad de Guantánamo desde 2006, está acusado de ser quien supuestamente habría propuesto la idea de los atentados a Osama bin Laden y luego supervisado la operación.

Los cargos contra Mohamed, Al Baluchi (también conocido como Ali Abdul Aziz Ali), Attash, Al Hawsawi y un cuarto acusado, que después fue retirado del caso por incapacidad mental, fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, por supuestamente organizar uno de los peores atentados terroristas de la historia de Estados Unidos.

En julio de 2024, Mohammed y otros dos acusados, recluidos en la base de Guantánamo, llegaron a un acuerdo con los fiscales militares para declararse culpables del asesinato de 2.976 personas a cambio de evitar la pena de muerte que más tarde fue revocado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/khalid-sheij-mohamed-cerebro-de-los-atentados-del-11-s-y-tres-supuestos-complices-tendran-una-nueva-comparecencia-en-guantanamo-que-decidira-la-fech-IF9968912

El largo procedimiento quedó suspendido durante varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012, cuando comenzaron las vistas preliminares para determinar la fecha del juicio que se han retrasado por las dudas en la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante supuesta tortura y problemas logísticos.

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