Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 febrero 2026
    Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’
    Compañías de autotransporte suspenden viajes mientras el Gabinete de Seguridad refuerza su presencia para solucionar cierre de vialidades nacionales. CUARTOSCURO

Gabinete de Seguridad actualiza que la presencia de ‘narcobloqueos’ disminuyó de 21 a 7 en Jalisco durante las últimas horas

La muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, desató una ola de violencia que ha sido documentada con fotos y videos compartidos en redes sociales.

Derivado de ello, estados como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y Nuevo León optaron por tomar medidas de precaución ante la inseguridad y ‘narcobloqueos’ carreteros, lo que ha sido replicado por empresas de autotransporte.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas

En sus medios oficiales, las compañías compartieron su posicionamiento, en el que reiteran su compromiso de garantizar seguridad tanto a pasajeros como operadores.

$!Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE CIERRAN RUTAS POR OLA DE VIOLENCIA

1. ETN Turistar:

ETN Turistar confirmó la suspensión temporal de sus corridas a través de un comunicado, “derivado de los incidentes registrados y el cierre total en algunos tramos carreteros del país”.

La empresa explicó que esta medida forma parte de las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, y que reanudarán sus operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas.

Es importante mencionar que, en caso de contar con un boleto programado, el usuario podrá realizar el ajuste necesario en la página web o directamente en taquillas. “Reiteramos nuestro compromiso con su seguridad, agradeciendo de antemano la comprensión y confianza brindada”.

$!Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

2. Grupo Estrella Blanca:

De la misma forma, se emitió un comunicado donde informan que se registra un cierre total de carreteras en estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Baja California por la presencia de vehículos incendiados sobre las vías de comunicación.

Por ello, las líneas de autotransporte han detenido sus operaciones ante la recomendación de las autoridades.

“Si eres usuario de Grupo Estrella Blanca, nuestros números de atención están disponibles para cualquier cambio, cancelación o reprogramación de su servicio. En Grupo Estrella Blanca reiteramos nuestro compromiso con tu seguridad y bienestar”.

$!Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

CÁMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE LLAMA A PRIORIZAR LA SEGURIDAD

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) expresó su preocupación por los hechos violentos registrados recientemente en diversas carreteras de varios estados del país, generando condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías.

Dentro de este contexto, se hizo un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga para priorizar la seguridad:

“CANACAR reconoce que los operativos implementados por el Gobierno Federal reflejan acciones para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo, considera indispensable que prevalezca el Estado de Derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación del sector”.

TE PUEDE INTERESAR: FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy

GABINETE DE SEGURIDAD TRABAJA PARA RECUPERAR CARRETERAS NACIONALES

A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad informó que ya se encuentra trabajando en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente, reforzando la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno.

En informes recientes, se detalló sobre bloqueos carreteros de la siguiente forma:

* A las 14:00 horas de hoy en Jalisco se registraron 21 bloqueos carreteros activos: “Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados”.

* A las 17:29 horas de hoy en Jalisco se registraron 7 bloqueos carreteros, de los cuales 3 fueron liberados cerca de la hora.

$!Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

CAPUFE CIERRA PLAZAS DE COBRO

En un comunicado, Carreteras y Puentes Federales (Capufe) informó que cerró algunas plazas de cobro, “debido a incidencias presentadas durante el día”.

* Compostela, Nayarit.

* Lagos de Moreno, Jalisco.

* Tramo Ciudad Mendoza - Córdoba, Veracruz.

* Mesillas, Coscomate tramo Durango - Mazatlán.

MUERTE DE ‘EL MENCHO’, LÍDER DEL CJNG

A través de un comunicado, la Defesa confirmó el fallecimiento del líder del CJNG en un enfrentamiento contra las fuerzas federales en Jalapa, Jalisco. De acuerdo con la declaración inicial, Oseguera Cervantes perdió la vida durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Como resultado de dicho enfrentamiento, las autoridades contabilizaron cuatro muertes de integrantes del grupo criminal en el lugar y otros que fueron heridos de gravedad.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Carreteras
Inseguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


Sspc
Capufe

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
SEP canceló clases el 23 de febrero ante ola de violencia nacional.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’
Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’
El gobernador Manolo Jiménez lanzó porras de “¡Presidenta, presidenta!” durante el arranque del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo.

‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero.

FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy
Participantes del programa reciben atención médica sin costo por 12 meses. El seguro se activa automáticamente tras el primer pago del apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América no se disputó en el Estadio Akron por los operativos de seguridad en Jalisco tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’
true

Manganitas ∙ AFA
Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?