$!Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

La muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, desató una ola de violencia que ha sido documentada con fotos y videos compartidos en redes sociales. Derivado de ello, estados como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y Nuevo León optaron por tomar medidas de precaución ante la inseguridad y ‘narcobloqueos’ carreteros, lo que ha sido replicado por empresas de autotransporte. TE PUEDE INTERESAR: Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas En sus medios oficiales, las compañías compartieron su posicionamiento, en el que reiteran su compromiso de garantizar seguridad tanto a pasajeros como operadores.

EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE CIERRAN RUTAS POR OLA DE VIOLENCIA 1. ETN Turistar: ETN Turistar confirmó la suspensión temporal de sus corridas a través de un comunicado, “derivado de los incidentes registrados y el cierre total en algunos tramos carreteros del país”. La empresa explicó que esta medida forma parte de las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, y que reanudarán sus operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas. Es importante mencionar que, en caso de contar con un boleto programado, el usuario podrá realizar el ajuste necesario en la página web o directamente en taquillas. “Reiteramos nuestro compromiso con su seguridad, agradeciendo de antemano la comprensión y confianza brindada”.

2. Grupo Estrella Blanca: De la misma forma, se emitió un comunicado donde informan que se registra un cierre total de carreteras en estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Baja California por la presencia de vehículos incendiados sobre las vías de comunicación. Por ello, las líneas de autotransporte han detenido sus operaciones ante la recomendación de las autoridades. “Si eres usuario de Grupo Estrella Blanca, nuestros números de atención están disponibles para cualquier cambio, cancelación o reprogramación de su servicio. En Grupo Estrella Blanca reiteramos nuestro compromiso con tu seguridad y bienestar”.

CÁMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE LLAMA A PRIORIZAR LA SEGURIDAD La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) expresó su preocupación por los hechos violentos registrados recientemente en diversas carreteras de varios estados del país, generando condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías. Dentro de este contexto, se hizo un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga para priorizar la seguridad:

“CANACAR reconoce que los operativos implementados por el Gobierno Federal reflejan acciones para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo, considera indispensable que prevalezca el Estado de Derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación del sector”. TE PUEDE INTERESAR: FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy GABINETE DE SEGURIDAD TRABAJA PARA RECUPERAR CARRETERAS NACIONALES A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad informó que ya se encuentra trabajando en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente, reforzando la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno. En informes recientes, se detalló sobre bloqueos carreteros de la siguiente forma: * A las 14:00 horas de hoy en Jalisco se registraron 21 bloqueos carreteros activos: “Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados”. * A las 17:29 horas de hoy en Jalisco se registraron 7 bloqueos carreteros, de los cuales 3 fueron liberados cerca de la hora.

CAPUFE CIERRA PLAZAS DE COBRO En un comunicado, Carreteras y Puentes Federales (Capufe) informó que cerró algunas plazas de cobro, “debido a incidencias presentadas durante el día”. * Compostela, Nayarit. * Lagos de Moreno, Jalisco. * Tramo Ciudad Mendoza - Córdoba, Veracruz. * Mesillas, Coscomate tramo Durango - Mazatlán.

MUERTE DE ‘EL MENCHO’, LÍDER DEL CJNG A través de un comunicado, la Defesa confirmó el fallecimiento del líder del CJNG en un enfrentamiento contra las fuerzas federales en Jalapa, Jalisco. De acuerdo con la declaración inicial, Oseguera Cervantes perdió la vida durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Como resultado de dicho enfrentamiento, las autoridades contabilizaron cuatro muertes de integrantes del grupo criminal en el lugar y otros que fueron heridos de gravedad. TE PUEDE INTERESAR: Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’ “Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X.

