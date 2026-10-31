Keiko Fujimori reconoce el Cecot de Bukele: ‘es una construcción emblemática’

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    Keiko Fujimori reconoce el Cecot de Bukele: ‘es una construcción emblemática’
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, izquierda, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asisten a una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, el jueves 29 de octubre de 2026, en San Salvador, El Salvador. AP

Además, Perú planifica la construcción de dos nuevos penales tras visita oficial a El Salvador

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral en la Casa Presidencial de San Salvador con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con el propósito de evaluar estrategias de seguridad y la cooperación entre ambas naciones.

Durante el encuentro, Fujimori destacó la infraestructura del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador.

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La mandataria señaló que, si bien existen diferencias normativas y culturales entre ambos países, los aspectos operativos eficaces de dicha instalación —como el bloqueo total de comunicaciones telefónicas— servirán de referencia para ser adaptados e implementados en el Perú.

El objetivo principal es evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como centros de mando por parte de organizaciones criminales.

Como resultado de esta evaluación técnica junto a los ministros Álvarez y Astudillo, la jefa de Estado anunció la proyección de dos nuevos centros penitenciarios en suelo peruano.

El primero estará destinado a internos de alta peligrosidad bajo un esquema similar al salvadoreño, mientras que el segundo albergará a reos de menor peligrosidad, en el cual se aplicará el programa “Cero Ocio” para fomentar el trabajo presidio.

La jornada evidenció una relación fluida y de colaboración entre ambos líderes. Fujimori formalizó una invitación formal para que el presidente Bukele realice una visita oficial al Perú.

Asimismo, la mandataria peruana expresó la intención de su administración de avanzar en las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador, impulsando así el intercambio comercial y diplomático entre ambos países.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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