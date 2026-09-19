Inicia vacunación contra el ébola en el Congo para el personal sanitario en el epicentro del brote

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    Inicia vacunación contra el ébola en el Congo para el personal sanitario en el epicentro del brote
    Trabajadores sanitarios que forman parte del equipo de sepelio seguro y digno, se preparan para sepultar a Abineno Justine, una mujer de 38 años que murió por el virus del ébola, en Bunia, República Democrática del Congo, el viernes 4 de septiembre de 2026. AP
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El país había registrado 7 mil 541 casos confirmados, incluidos 3 mil 639 fallecimientos, según cifras de las autoridades

El personal sanitario de la República Democrática del Congo comenzó el sábado a recibir vacunas contra el ébola en Bunia, el epicentro del brote de la enfermedad de más rápido crecimiento en la historia, ya que los trabajadores de la salud están “particularmente expuestos y profundamente implicados en la respuesta”, manifestó el gobernador provincial.

Se da prioridad a los trabajadores de la salud y a otros trabajadores de primera línea en la respuesta al ébola para que reciban la vacuna Ervebo, que resultó eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo de virus distinto y más común. Aún se realizan ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada para el brote actual, provocado por el virus Bundibugyo, para el que no existe una vacuna ni un tratamiento autorizados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-el-brote-de-ebola-en-el-congo-mas-de-3-mil-personas-han-fallecido-EA23232666

Las autoridades sanitarias indicaron el sábado que el despliegue se centra en las zonas de Bunia y Mongbwalu, en la provincia de Ituri. Ambas áreas figuran entre las más golpeadas por el virus.

“Nuestro deber colectivo es proteger la vida. Poner en marcha esta campaña de vacunación para el personal de primera línea en Ituri no es una elección arbitraria, ya que estos trabajadores están particularmente expuestos y profundamente implicados en la respuesta”, declaró el sábado el gobernador militar de Ituri, el mayor general Gaby Kasongo Mulumba.

Se espera que la campaña en Ituri y Kivu del Norte cubra a 20 mil trabajadores de primera línea durante un periodo de seis a nueve meses.

Hasta el sábado, el país había registrado 7 mil 541 casos confirmados, incluidos 3 mil 639 fallecimientos, según cifras del gobierno, mientras que mil 823 personas se han recuperado. El brote se concentra en la provincia de Ituri y se sabe que es el más mortífero de los 17 brotes de ébola anteriores ocurridos en el país.

El brote se propaga en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud señala que el brote sigue fuera de control y va camino de superar el brote de África Occidental de 2014 a 2016, el más mortífero del que se tiene registro y que provocó la muerte de más de 11 mil personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El doctor Jeannot Elua, con quien The Associated Press se reunió en un centro de salud en Bunia, afirmó que la vacuna era “beneficiosa”.

“Los trabajadores sanitarios realmente no tenemos opción: vamos a recibirla”, señaló. “Algunas personas ya habían recibido la vacuna anterior. Yo mismo la recibí, porque era obligatoria”.

Otro trabajador sanitario de primera línea, el doctor Jean Paul Uzele, que fue vacunado con Ervebo durante el décimo brote de ébola, dijo que no le quedaba claro si debía vacunarse de nuevo.

“Si llega, también la recibiremos”, afirmó. “Pero la pregunta es si necesitamos vacunarnos por segunda vez”.

El mes pasado, la vacuna Ervebo se desplegó en Kisangani, en la provincia de Tshopo. Se esperaba que la campaña cubriera 14 zonas sanitarias en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele.

El uso de Ervebo se lleva a cabo en un contexto científico específico. La vacuna está autorizada para su uso contra la enfermedad por el virus del ébola causada por la cepa Zaire, un tipo diferente y más común de virus del ébola.

La Organización Mundial de la Salud informó el mes pasado que se aprobaron 70.000 dosis de Ervebo para su uso en el Congo.

Unas 50 mil dosis están destinadas a trabajadores de primera línea y personal sanitario, mientras que 20 mil más se utilizarán en un ensayo clínico para estudiar si la vacuna protege contra el virus Bundibugyo, causante del brote actual y no tiene vacuna ni tratamiento autorizados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/brote-de-ebola-en-el-congo-registra-una-de-sus-mayores-cifras-semanales-de-muertes-BD23025163

La vacuna se utiliza en virtud de un programa de uso compasivo, que permite emplear un producto médico en una situación de enfermedad grave aunque no haya sido aprobado específicamente para ese uso en particular.

Las autoridades sanitarias señalaron que Ervebo podría ofrecer cierta protección contra el virus Bundibugyo porque ambos virus están relacionados. Pero aún se estudia si la vacuna puede prevenir realmente la enfermedad en personas infectadas con el virus Bundibugyo.

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