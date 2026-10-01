¡Kim Jong-un pesa más de 140 kilos!... preocupa a Corea del Norte su estado de salud y antecedentes familiares

El dato fue presentado el 30 de septiembre ante legisladores de Corea del Sur por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés). El legislador Youn Kun-young explicó que, debido a su condición física, Kim se encuentra en un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular .

El estado físico de Kim Jong-un volvió a estar bajo observación internacional después de que la inteligencia de Corea del Sur estimara que el líder norcoreano pesa más de 140 kilogramos y presenta un nivel de obesidad considerado extremadamente alto.

La evaluación, sin embargo, no señala que el mandatario enfrente actualmente una enfermedad que le impida cumplir con sus funciones. De acuerdo con la información proporcionada por Youn, Kim continúa realizando actividades físicas y no presenta dificultades incluso para subir escaleras.

“Kim no muestra dificultades para realizar actividades físicas, como subir escaleras”, explicó el legislador surcoreano. El NIS también indicó que el dirigente permanece bajo vigilancia de un equipo médico particular.

¿POR QUÉ SE MONITOREA LA SALUD DEL LÍDER NORCOREANO?

La salud de Kim Jong-un es seguida de cerca por los servicios de inteligencia debido al papel que concentra dentro del gobierno y las fuerzas armadas de Corea del Norte, un país que posee armas nucleares.

Una eventual incapacidad del mandatario podría abrir interrogantes sobre el proceso de sucesión y la estabilidad política del país. Por esa razón, los cambios en su estado físico y sus apariciones públicas son observados por gobiernos extranjeros y agencias de inteligencia.

La información más reciente del NIS, no obstante, establece una diferencia entre los factores de riesgo y la existencia de una enfermedad actual. El organismo considera que su peso representa un riesgo cardiovascular elevado, pero señaló que no existen señales de problemas de salud significativos en este momento.

Las dudas sobre el estado físico de Kim no son nuevas. En 2020 permaneció fuera de la escena pública durante alrededor de 20 días después de no asistir a una conmemoración por el cumpleaños de su abuelo, Kim Il Sung. Su ausencia provocó entonces diversas versiones sobre una posible enfermedad, aunque no todas fueron confirmadas.

LOS ANTECEDENTES FAMILIARES TAMBIÉN SON OBSERVADOS

Los antecedentes médicos de la familia de Kim Jong-un forman parte de los elementos que explican el seguimiento de su salud. Tanto su padre, Kim Jong Il, como su abuelo, Kim Il Sung, fueron descritos como fumadores y con problemas relacionados con el peso.

Ambos murieron por problemas cardiacos. Kim Il Sung falleció en 1994, mientras que Kim Jong Il murió en 2011 después de sufrir un ataque cardiaco. Estos antecedentes son considerados relevantes al analizar los factores de riesgo del actual líder norcoreano.

Kim Jong-un también es conocido por fumar y por haber registrado variaciones importantes de peso a lo largo de los años. En 2023, la inteligencia surcoreana ya estimaba que rondaba los 140 kilogramos y había informado sobre otros posibles problemas relacionados con su descanso y consumo de alcohol y nicotina.

Por ahora, la información difundida por el NIS no establece que Kim Jong-un esté incapacitado ni que atraviese una emergencia médica. El dato confirmado por la inteligencia surcoreana es una estimación de peso superior a los 140 kilos, acompañada de una valoración de riesgo cardiovascular.

DATOS CURIOSOS SOBRE KIM JONG-UN

· El NIS estima que Kim Jong-un pesa más de 140 kilos.

· La inteligencia surcoreana considera que presenta un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular.

· El organismo afirma que actualmente no existen señales importantes de problemas de salud.