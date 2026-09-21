Kremlin mantiene control del parlamento de Rusia tras elecciones

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    Kremlin mantiene control del parlamento de Rusia tras elecciones
    Periodistas permanecen junto a pantallas que muestran los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias rusas en la sede del Comité Electoral Central de Rusia, en Moscú, Rusia, el lunes 21 de septiembre de 2026. AP

Además, las votaciones para el poder legislativo ruso también se celebraron en territorios ocupados ucranianos

El principal partido del Kremlin conservó su mayoría en el Parlamento de Rusia, informaron funcionarios electorales el lunes, tras tres días de votación cuidadosamente orquestada que excluyó a la mayoría de los candidatos de la oposición y ayudó al presidente Vladímir Putin a mantener su férreo control del poder.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, señaló que los resultados preliminares indicaban que Rusia Unida obtendrá 355 escaños de un total de 450 en la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento, un máximo histórico para el partido, si se confirma.

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Los resultados de más del 95% de los centros de votación dieron al partido Rusia Unida del Kremlin poco menos del 58% de los votos para los 225 escaños asignados por listas de partidos, según Pamfilova. Otros 225 legisladores fueron elegidos para representar circunscripciones individuales, y los resultados mostraron a candidatos de Rusia Unida al frente en 208 de esas contiendas.

Junto con Rusia Unida, otros partidos que casi siempre votan a favor de las iniciativas del Kremlin también obtuvieron escaños en la Duma Estatal. Según los resultados preliminares, un puñado de asientos irá a candidatos que se postularon sin afiliación partidista en contiendas de escaño único.

Fue la primera elección parlamentaria celebrada desde que Putin emprendió la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, y la primera en incluir a residentes de cuatro regiones de ese país que fueron tomadas y anexionadas ilegalmente por Moscú más tarde ese año. En un centro de votación en la parte de la región de Donetsk controlada por Rusia, los votantes depositaron sus boletas en una urna ante la mirada de un soldado ruso armado.

También se votó en la península ucraniana de Crimea, que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Kiev denunció como ilegal la votación en esas regiones.

“El gobierno pudo llevar a cabo la campaña y la votación como quería, con el resultado más óptimo”, dijo Tatyana Stanovaya, del Carnegie Russia Eurasia Center, en un comentario en línea.

TRAS REPRESIONES, ELECCIONES SIGUEN SU CURSO

El Kremlin endureció su represión contra la oposición antes de las elecciones, incluida la prohibición de que el único partido liberal y opuesto a la guerra de Rusia apareciera en la boleta, y permitió que compitiera únicamente en contiendas de circunscripción única.

El Kremlin ha buscado que las elecciones parlamentarias sirvan para exhibir el apoyo popular a la guerra, y se esforzó por evitar riesgos políticos al sofocar cualquier disidencia.

Una enorme campaña de los medios estatales y el férreo control sobre las elecciones en ausencia de una oposición genuina dejaron pocas dudas de que el Kremlin mantendrá su férreo control de la política rusa a medida que aumentan los costos económicos y se incrementan los ataques de drones ucranianos en lo profundo del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/inicia-en-rusia-3-dias-de-votacion-en-eleccion-parlamentaria-que-afianzara-el-poder-del-kremlin-DM23585464

La votación electrónica estuvo disponible en muchas regiones y fue alentada por las autoridades. Los críticos dijeron que facilitaba que el gobierno controlara el resultado de la votación.

Pamfilova aseguró que la participación fue de poco más del 59% — la más alta en una elección parlamentaria en más de una década. Señaló que los resultados finales se anunciarán el viernes.

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