La administración de Maduro responde contra el anuncio de recompensa de los Estados Unidos

/ 7 agosto 2025
Funcionarios del gobierno Venezolano arremeten y critican contra el anuncio de Pam Bondi

El 7 de agosto, tras el anuncio de Pam Bondi sobre la recompensa 50 millones de dólares por información que ayude con la captura de Maduro, la administración de Maduro respondió.

Con ‘repudio’ la administración de Maduro contestó contra la recompensa que impuso los Estados Unidos.

En un mensaje por Telegram, el canciller de Venezuela, Yván Gil, se refirió al anuncio como ‘patética’ y ‘burda operación de propaganda política’.

Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente ‘lista secreta’ de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos’ redactó Gil.

Por igual, el ministro de Exteriores del partido chavista se refirió al anuncio de Pam Bondi como un ‘show’ y como una ‘una desesperada distracción de sus propias miserias’.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha dado una contestación oficial por los medios locales o por las redes sociales.

La recompensa de 50 millones de dólares se anunció desde la plataforma de X, en la cuenta oficial de la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi.

La recompensa se incrementó tras la acusación de los Estados Unidos hacia Maduro sobre su vinculación con pandillas y agrupaciones criminales, catalogadas como terroristas por la administración Trump.

Crimen Organizado
política

Venezuela

