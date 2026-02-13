La CIA publica un video de reclutamiento dirigido a soldados chinos descontentos

La CIA (la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) ha publicado un video de reclutamiento en mandarín dirigido a soldados chinos, en un aparente intento de sacar provecho de la reciente inestabilidad en el Ejército Popular de Liberación (EPL) después de una serie de purgas de alto nivel.

El video, publicado el jueves en el canal de YouTube de la CIA, se titula: “La razón para dar un paso adelante: salvar el futuro”.

Representa a un oficial militar chino ficticio que contacta con la CIA tras desilusionarse con sus propios líderes. La voz en off del video dice: “Este es el mundo que conozco: defender la patria y proteger al pueblo. Pero día tras día, la verdad se hace cada vez más evidente: lo que los líderes realmente protegen son sus propios intereses”.

Más tarde, el oficial dice: “No podía permitir que su locura fuera parte del futuro de mi hija”.

El video es el quinto anuncio de reclutamiento en mandarín publicado por la CIA desde octubre de 2024.

El director de la CIA, John Ratcliffe, declaró a Reuters que los videos llegaron a muchos ciudadanos chinos, a pesar de que YouTube está bloqueado en China.

Los usuarios de internet pueden acceder a sitios web bloqueados mediante software especializado para eludir los controles de internet de China.

El año pasado, una parodia en inglés de los videos de reclutamiento generada por IA apareció en sitios web de redes sociales chinos, usando el mismo formato para burlarse de la vida en Estados Unidos, donde “las élites de Wall Street manipulan las finanzas”.

El EPL se encuentra en crisis después de que Xi Jinping, líder de China y comandante en jefe de las fuerzas armadas, investigara a su general de mayor rango por presunta corrupción el mes pasado. La purga de Zhang Youxia, considerado en su día el aliado militar más cercano de Xi, causó conmoción en las agencias de inteligencia occidentales. Liu Zhenli, otro miembro del órgano rector del EPL, la Comisión Militar Central, también fue investigado.

Varios otros oficiales y altos funcionarios de defensa han sido defenestrados por sospecha de corrupción o deslealtad hacia Xi en los últimos años, incluido el ex ministro de Defensa Li Shangfu .

El martes, Xi hizo declaraciones poco comunes reconociendo la inestabilidad en el EPL, afirmando que el ejército había “experimentado un temple revolucionario en la lucha contra la corrupción”. También afirmó que las bases del EPL habían sido leales al Partido Comunista Chino y habían “demostrado su capacidad y fiabilidad”.

Según informes , el gobierno chino desmanteló gran parte de la red de espionaje de la CIA en China entre 2010 y 2012, asesinando o encarcelando a más de una docena de fuentes. El New York Times informó que uno de ellos recibió un disparo frente a sus colegas frente a un edificio gubernamental como advertencia a otros que pudieran haber trabajado para la CIA.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró: «China tomará todas las medidas necesarias para combatir con firmeza la infiltración y el sabotaje de las fuerzas antichinas en el extranjero. Estamos decididos a salvaguardar nuestra soberanía nacional, nuestra seguridad y nuestros intereses de desarrollo; las maquinaciones de las fuerzas antichinas no tendrán éxito».