Condena Sheinbaum muertes de mexicanos en centros de detención de ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por el incremento de fallecimientos de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al señalar que la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos continúa siendo una prioridad para su gobierno. Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que, aunque la relación bilateral con Estados Unidos mantiene canales de diálogo y cooperación, existen temas sensibles en los que ambas naciones mantienen diferencias. Entre ellos destacó las condiciones en los centros de detención migratoria y las recientes muertes registradas en esas instalaciones.

Sheinbaum informó que la administración federal ha mantenido comunicación con autoridades estadounidenses a través de la vía diplomática y ha solicitado la intervención de la red consular mexicana para supervisar la situación de los connacionales detenidos. Asimismo, pidió a los consulados reforzar la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que permanecen bajo custodia migratoria. Las declaraciones surgen luego de que un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentara 52 fallecimientos en centros de detención del ICE durante el actual periodo presidencial de Donald Trump. El reporte también señala un crecimiento significativo en la población detenida, que pasó de aproximadamente 40 mil a más de 71 mil personas, acompañado por un aumento considerable en la tasa de mortalidad dentro del sistema migratorio estadounidense.

La jefa del Ejecutivo reconoció que otro de los asuntos que genera desacuerdos entre ambos gobiernos es la política arancelaria impulsada por Washington. No obstante, sostuvo que el diálogo institucional permanece abierto y que continúan las reuniones entre funcionarios de ambas administraciones para atender los temas de interés común. Pese a las diferencias, Sheinbaum destacó que la cooperación bilateral atraviesa por una etapa de trabajo constante. Como ejemplo, anunció que este sábado visitará Chiapas junto con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para inaugurar una planta dedicada a la producción de moscas estériles destinadas al combate del gusano barrenador del ganado en el municipio de Metapa de Domínguez. La presidenta explicó que las autoridades agrícolas de ambos países mantienen una coordinación permanente para enfrentar esa plaga, mientras que las áreas de seguridad y economía sostienen mecanismos de colaboración propios. Finalmente, reiteró que México busca preservar una relación constructiva con Estados Unidos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, sin renunciar a la defensa de la soberanía nacional ni a los principios establecidos en la Constitución mexicana. Según afirmó, el objetivo es mantener una relación de entendimiento con el principal socio comercial del país, al tiempo que se protegen los derechos e intereses de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.

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