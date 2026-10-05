La CPI revela órdenes de arresto contra líderes talibanes por persecución de mujeres y niñas

El tribunal indicó en un comunicado que las órdenes se emitieron en julio y septiembre del año pasado contra el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani. También son buscados el ministro de Educación, Habibullah Agha, y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.

La Corte Penal Internacional hizo públicas el lunes órdenes de arresto contra cuatro altos dirigentes talibanes, a quienes acusa de crímenes de lesa humanidad por la persecución de mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTQI+ en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021.

La existencia de las órdenes contra Akhundzada y Haqqani se dio a conocer el año pasado, pero permanecieron bajo sello. Debido a que el Talibán tiene el poder en Afganistán y el tribunal no cuenta con una fuerza policial, es ínfima la posibilidad de detener a alguno de los sospechosos.

Desde que recuperaron el control del país, los talibanes han prohibido a las mujeres trabajar, acceder a la mayoría de los espacios públicos y continuar su educación más allá del sexto grado. El año pasado, Akhundzada prohibió que los edificios tuvieran ventanas que dieran a lugares donde una mujer pudiera sentarse o estar de pie.

“Afganistán no reconoce ningún tribunal bajo el título de la ‘Corte Internacional’, ni concede importancia alguna a sus posturas”, declaró Mujahid en un comunicado. “Obedecemos a la sharia islámica y sus tribunales, no a entidades de inteligencia ni los llamados tribunales”.

El exfiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en enero del año pasado que había solicitado órdenes contra Akhundzada y Haqqani, debido a que “las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, están enfrentando una persecución sin precedentes, inconcebible y continua por parte de los talibanes”.

El tribunal señaló el lunes que los cuatro sospechosos están acusados de persecución contra “niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género; y por motivos políticos contra personas percibidas como ‘aliadas de las niñas y las mujeres’”.

Los jueces que emitieron las órdenes indicaron que los cuatro sospechosos, “actuando en nombre de los talibanes”, implementaron una política gubernamental que “dio lugar a graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil de Afganistán, en relación con conductas de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada”.